L’acte està organitzat per l’Associació de Moros i Cristians Perolers amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Alaquàs. El concert va ser protagonitzat per la Banda Simfònica de la Unió Musical d’Alaquàs

L’Auditori Nou d’Alaquàs va acollir el passat dissabte 24 de setembre el Concert de Música Festera i Lliurament de Premis de la XV edició del Concurs Caps d’Esquadra que organitza cada any l’Associació de Moros i Cristians Perolers amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Alaquàs.

En l’acte van estar presents l’Alcalde d’Alaquàs Toni Saura, el president de la Unió Musical d’Alaquàs, Toni Monzó i la presidenta de l’entitat, Pilar Carcelén.

En les intervencions, el primer edil va destacar la gran participació per part de totes els col·lectius en les Festes Majors d’Alaquàs i va voler posar especial èmfasi en el paper protagonista de la Unió Musical d’Alaquàs en diversos actes, en les capitanies d’enguany, Comparsa Regne de Lusitana i Comparsa Els Ollers i en l’Associació de Moros i Cristians Perolers, als quals va donar l’enhorabora “per organitzar una de les millors desfilades que hem vist, una festa que cada dia és més gran i amb més qualitat amb unes capitanies espectaculars”.

Toni Monzó va destacar el treball dels músics per arribar a actes com aquests i la presidenta de l’entitat va agrair la col·laboració de l’Ajuntament d’Alaquàs i de la Unió Musical d’Alaquàs i va destacar el treball de les capitanies i de totes les comparses.

L’acte es va iniciar amb un concert a càrrec de la Banda Simfònica de la Unió Musical d’Alaquàs que van interpreptar en la primera part les obres Caridad Guardiola (pasdoble), Iacobus (marxa cristiana), Alí-Tabú (marxa mora), Judith (marxa cristiana) i el moro del Sinc (marxa mora).

Després d’aquesta primera part va arribar el torn de les recompenses als caps d’esquadra infantils d’Alaquàs. Els reconeixements per al bàndol moro van ser per a Claudia Moratalla, de Filà La Lluna i Adrián López Escuderos d’Amiries. Del bàndol cristià es va reconèixer Gimena Alegra, Mar Carrasco i Hugo Adán de Valkiria. De la comprarsa Els Arquers va destacar Nicolás Mora Ferrete i de Jaume I, Alejandra Martínez i Paula Teruel.

A continuació es va lliurar un reconeixement especial a Guadalupe Calomarde, capitana de la Filà Els Contrabandistes, que va obtindre la màxima puntuació del jurat. Després, amb la presència de la capitana cristiana, Paula Tébar, es van lliurar els premis a a les persones guanyadores del bàndol cristià.

En la modalitat de dones, el primer premi va ser per a Marieta Alfonso García, de Filà Els Corsaris; el segon per a Charo Vázquez Piedad, de Filà Els Conqueridors i el tercer per a Pamel Márquez Is de Filà Valkiria. En la modalitat d’homes, el primer va ser per a Javier García Soriano de Fila Valkiria; el segon per a Patxi Pastor Venegas, de Filà Els Cordovesos i el tercer per a Daniel Mora Ruiz de Filà Els Arquers.

A continuació va arribar el torn dels premis del bàndol moro, lliurats per Paco Pons, en representació de la Capitania Mora Els Ollers. En la modalitat de dones, el primer premi va ser per a Rocío Noguerón López, de Comparsa Muladins; el segon per a Amparo Navarro Valera de Comparsa Alcassabars i el tercer per a Sonia Gil Serra de Comparsa La Haima.

En la modalitat d’homes, el primer va ser per a Enric Pons Rodríguez, Comparsa La Haima, el segon per a Javier Sanz Moreno de Comparsa Omeyas i el tercer per a Pedro Antonio Trujillo Mora de Comparsa Al-Jazar.

L’acte va finalitzar amb una segona part musical en la qual es van interpretar les següents peces: 75 aniversario de los andaluces (pasdoble), Al’Khabat (marxa mora), Jéssica (marxa cristiana) i Arabesque.