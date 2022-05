Concurs Joves Intèrprets a Alaquàs￼

La Unió Musical d’Alaquàs posa en marxa una nova edició d’aquest certamen creat per a fomentar l’estudi i mostrar el treball realitzat al llarg de l’any

L’Auditori Nou d’Alaquàs va acollir el passat dissabte 7 de maig la XII edició del Concurs de Joves Intèrprets que organitza la Unió Musical d’Alaquàs per tal de fomentar l’estudi i la passió per la música i mostrar el treball realitzat per l’alumnat durant el curs. L’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura i el president de la Unió Musical d’Alaquàs, Toni Monzó van estar presents en el certamen en què van participar un total de 25 alumnes.

El concurs va estar dividit en tres blocs. En primer lloc, va participar l’alumnat de primer i segon curs; en el segon, l’alumnat de tercer i quart curs; i, per finalitzar, l’alumnat de cinqué i sisé. El tribunal, format per professors del Centre Professional, va comptar en aquesta edició amb els següents components: Juan Carlos García Simón, professor de flauta i música de cambra, Rubén Adam Llagües, professor de violí i música de cambra i Rafa Járrega Ventura, professor de trombó.

Des de la Unió Musical d’Alaquàs s’ha destacat el nivell de totes les persones participants. En primer curs ha guanyat Artur Besó Santana, violoncel; en segundo, Samuel Lladosa Ventura, percussió; en tercer, Azahara Mena Gascón, flauta; en quart, Ada Gramaje López, piano; en cinqué, Alejandro Ponce Tomás, oboé i en sisé curs, Sara Rodríguez Javaloyes, piano.

