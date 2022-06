 Condecoracions Policia Local Alaquàs

Els guardons reconeixen el treball i mèrits d’aquests professionals de la seguretat pública durant la seua tasca policial

Dotze policies locals d’Alaquàs han sigut enguany condecorats per la Generalitat Valenciana, a proposta de l’Ajuntament d’Alaquàs, en l’acte de lliurament de distincions i condecoracions dels cossos de la Policia Local de la Comunitat Valenciana. L’acte va tindre lloc el passat 2 de juny al Reial Monasteri de Santa Maria del Puig i va estar organitzat per la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública.

En l’acte van estar presents el Subdelegat del Govern enValència, Luis Felipe Martínez, el Secretari Autonòmic de Seguretat i Emergències, Jose María Ángel Batalla, la Comissària-Cap de la Policia Autonòmica de la Comunitat Valenciana, Marisol Conde, l’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura, el Regidor de Cultura, Fran Evangelista i autoritats locals i policies de tota la geografia valenciana.

El primer edil va destacar el valor dels reconeixements pels serveis prestats a la ciutadania per part dels policies condecorats i va posar de relleu la gran representació de la Policia Local d’Alaquàs en aquest acte en el qual han destacat dotze policies locals. Els reconeixements corresponen als anys 2020 i 2021 ja que arran de la situació generada per la pandèmia, l’acte no s’ha pogut realitzar en aquests últims anys.

Per una banda, el Comissari-Cap Antonio Carrasco va rebre la Creu al Mèrit Policial amb distintiu blau per la seua tasca de direcció i coordinació de la Policia Local durant la pandèmia de la COVID-19 pel que respecta a la gestió d’autoorganització policial, actualització constant de la normativa aplicable, col·laboració amb la Delegació del Govern en el proveïment logístic i d’EPI’s per a tot el personal policial i municipal així com per la seua col·laboració amb l’exèrcit durant l’operació Balmis.

L’oficial Esteban Rivas va ser condecorat com a coordinador de la Unitat de Prevenció Local per la posada en pràctica i desenvolupament de controls per les restriccions de mobilitat i l’agent Miguel Ángel Collado per la gestió en la coordinació de repartiment d’EPIS en els principals nòduls de transport i gestió de recursos en la col·laboració amb el voluntariat.

De la mateixa manera, per sobreeixir amb notorietat i perseverança en el compliment dels deures del seu càrrec amb una conducta exemplar van ser reconeguts i felicitats públicament 1 oficial i 8 agents de la Policia Local d’Alaquàs.

Es van destacar les seues meritòries actuacions tant en un incendi en el carrer Santíssima Cruz on van evacuar abans de l’arribada de bombers a diverses persones d’un edifici en flames, com pel rescat en el carrer Albacete d’una persona d’avançada edat que s’havia quedat inconscient en el seu domicili i perdia abundant sang arran d’una caiguda prèvia, derrocant la porta i salvaguardant la seua integritat efectuant labors de primers auxilis, que van estabilitzar a la mateixa fins a la seua posterior evacuació a centre hospitalari.