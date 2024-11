Conflicte entre la Generalitat i el Govern central per la mobilitat laboral en situacions d’alerta roja 

La distribució d’aliments, aigua i altres serveis essencials durant l’alerta roja provocada per la DANA ha evidenciat discrepàncies entre la legislació estatal i la normativa de la Generalitat.

Empreses com Mercadona, Consum, Lidl i el Banc d’Aliments han sol·licitat salvoconductes emesos per la Conselleria de Justícia, basant-se en l’Ordre 11/2024 del Consell, que permet la mobilitat per garantir el subministrament de serveis bàsics en situacions d’emergència.

La patronal Asucova ha defensat l’ús d’aquestes autoritzacions per assegurar l’abastiment, afirmant que sempre prioritzen la seguretat dels treballadors.

No obstant això, la Ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha advertit que les competències laborals són exclusives de l’Estat i ha apel·lat a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i el decret estatal 7/2024. Díaz ha denunciat que és “molt greu” que es posi en risc la vida dels treballadors sense justificació, anunciant la intervenció de la Inspecció de Treball per garantir la seva protecció.