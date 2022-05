Consell rector OAM Parcs i Jardins

S’aprova per ampla majoria el Primer Pla d’Igualtat del Consell que estableix protocols d’actuació i una sèri d’objectius que assolir a mig termini

El Consell Rector de l’OAM de Parcs, Jardins i Biodiversitat Urbana aprova el Compte General del 2021 i incorpora 1,24 milions € al presssupost de 2022 per millorar la infraestructura verda

Aprovar el Compte General de 2021 i tancar així definitivament l’any comptable, incorporar 1’24 milions al pressupost del 2022 i la posada en marxa del Primer Pla d’Igualta són algunes de les propostes que hui han eixit endavant de la sessió del Consell Rector de l’OAM de Parcs, Jardins i Biodivesitat Urbana. El president de l’organisme, el vicealcalde Sergi Campillo ha donat compte de la gestió i ha posat en valor algunes de les actuacions més emblemàtiques portades a terme des del servici al llarg de l’any 2021: “Hem acabat la remodelació de la zona d’accés al Parc Gulliver, el condicionament de l’Espai Natzaret per apertura al públic o la remodelació de la zona del Fòrum del Parc de l’Oest han sigut les fites més importants de l’Organisme Autònom de Parcs i Jardins durant el 2021, actuacions molt importants perquè la ciutadania puga gaudir d’espais verds i zones d’esplai a la ciutat”.

Sergi Campillo també ha donat compte de la gestió i el treball que s’ha fet en el últim any, un repàs en el que ha destacat el manteniment i conservació de 29 zones verdes de València que sumen més de 2 milions de metres quadrats de parcs i jardins de la ciutat. També ha volgut recordar que “al llarg de l’exercici 2021 s’ha ampliat la superfície gestionada per l’OAM Parcs i Jardins en 36.400 m2, amb l’adscripció de dos nous espais, el bosquet sostenible del Parc de Benicalap, executat pel Servici de Projectes Urbans i rebut pel Servici de Jardineria, amb una superfície de 5.000 m2, i les Fonts enjardinades del palau de Congressos, els treballs d’enjardinament dels quals van ser assumits pel Palau de la Música, amb una superfície de 1.400 m2.

Campillo s’ha referit també a les 98 llicencies autoritzades per a actes i esdeveniments en jardins gestionats per l’OAM que contrasta amb els 27 que es gestionàrem l’any passat per efecte de la pandèmia. També ha informat de la realització de 29 cursos i accions formatives que han acollit 598 participants que contrasten amb els 19 cursos i activitats formatives i els 355 participants del 2020 per efecte de la pandèmia.

S’ha donat compte també al Consell Rector de l’aprovació del conveni amb l’Associació Valenciana d’Apicultura Urbana (AVAU) per a desenvolupar un projecte d’apicultura urbana: L’objectiu és sensibilitzar a la ciutadania de la importància de les abelles en l’entorn urbà, tant per a la pol·linització com per a la diversitat biològica, i difondre la pràctica d’una apicultura urbana ecològica.

Respecte a les qüestions de funcionament aprovades pel Consell Rector, s’ha aprovat Rector per ampla majoria (a favor els grups del govern, popular i ciutadans) el primer pla d’igualtat de l’OAM. El 15 de desembre de 2021 es va constituir la Comissió d’Igualtat de l’OAM de Parcs i Jardins, que durant un període de tres mesos va estar treballant per a la confecció i redacció del Pla d’Igualtat. Com resultat d’este treball s’ha elaborat un document dotat de substantivitat pròpia, adequat al marc i les característiques de l’OAM de Parcs i Jardins, amb la inclusió en el dit document d’un catàleg de mesures per a una efectiva aplicació del principi d’igualtat d’una manera real en l’Organisme. En reunió celebrada el 22 de març de 2022, la Comissió d’Igualtat va acordar aprovar l’esborrany del Pla d’Igualtat i elevar-ho al Consell Rector per a la seua aprovació definitiva, que és el que hem fet hui.

Finalment s’ha acordat modificar el pressupost per incorporar 1.244.037,10 euros del romanent de tresoreria del 2021. Entre altres qüestions, s’incrementa en més 400.000 euros el capítol 2 de l’OAM per a subministraments diversos i treballs que puguen realitzar altres empreses i afegim més de 800.000 euros el capítol 6 d’inversions, on per exemple seguirem avançant en l’electrificació de la flota de vehicles, a més de preveure una partida de 50.000 euros per a millorar el parc del camí de Montcada o també per a la instal·lació de càmeres al Parc Central de València.

