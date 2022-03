 Consell Xiquetes i Xiquets d’Alaquàs￼

Claudia Higón López i Martín Escribano Montellano, com a representants d’Alaquàs en aquest organisme autonòmic promogut per la Generalitat Valenciana, inicien aquesta nova etapa de participació

Els dos representants del Consell de Xiquetes i Xiquetsd’Alaquàs que enguany formaran part del nou Consell de la Infància i Adolescència de la Comunitat Valenciana, Claudia Higón López i Martín Escribano Montellano, van assistir el passat dissabte 5 de març a la presentació oficial del nou Consell de la Infància i Adolescència de la Comunitat Valenciana. A l’acte van assistir acompanyats per la Regidora d’Educació a l’Ajuntament d’Alaquàs, Marian Espert, i la resta de membres del Consell de Xiquetes i Xiquetsd’Alaquàs.

En l’acte van ser rebuts per la Vicepresidenta i Consellera d’Igualtat de Polítiques Inclusives, Mónica Oltra i per la Directora General d’Infància i Adolescència, Rosa Molero. En la trobada se’ls va felicitar per aquesta oportunitat amb la qual podran opinar de primera mà sobre les seues inquietuds i necessitats i proposar a la Generalitat iniciatives per a la promoció dels seus drets i participar de manera activa en la societat i se’ls va lliurar el calendari i pla de treball.

El Consell d’Infància i Adolescència de la Comunitat Valenciana està adscrit a la Conselleria d’acordamb la Llei 26/2018 i mitjançant aquest organisme fa efectiu els drets de les xiquetes i els xiquets així com adolescents a ser escoltats de manera col·lectiva. Està composat per xiquetes, xiquets i adolescents representants dels principals Consells d’Infància i Adolescència de la Comunitat Valenciana.

Entre les funcions del Consell, s’estableix que les i els membres poden proposar a la Generalitat iniciatives, participar en l’elaboració, avaluació i seguiment de l’Estratègia Valenciana d’Infància i Adolescència, traslladar les seuesinquietuds, opinar sobre qualsevol assumpte o realitat social sobre la infància i adolescència i sensibilitzar la societat sobre la participació infantil.

