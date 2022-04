L’acte oficial es va celebrar durant la tard ddivendres passat 8 d’abril en el Centre Cultural

Un total de 31 xiquets, xiquetes i adolescents van recollir l’acta que els acredita com a representants d’aquest organisme consultiu durant el període 2022-2024

Prèviament, el grup de regidors i regidores van signar en el Llibre d’Honor de l’Ajuntament

Almussafes és Ciutat Amiga de la Infància d’UNICEF des de l’any 2017 i el seu compromís amb el col·lectiu de xiquetes, xiquets i adolescents ha portat a l’Ajuntament a consolidar el consell consultiu que els representa des del 2018. En aquest sentit, el Centre Cultural d’Almussafes va acollir el passat 8 d’abril l’acte de constitució del tercer Consell de la Infància i l’Adolescència de la localitat, en el qual van ser presents els 31 nous consellers i conselleres integrants d’aquest organisme consultiu, autoritats, famílies i representants dels equips directius dels centres educatius. Durant la cerimònia, presidida per l’alcalde, Toni González, i la regidora d’Infància i Adolescència, Belén Godoy, se’ls va donar la benvinguda i van tindre l’oportunitat d’expressar les motivacions que els han portat a embarcar-se en aquesta experiència. Així mateix, l’acte va comptar amb l’actuació de l’artista almussafenya de 13 anys, cantant, pianista i guitarrista, Maria España

Divendres passat 8 d’abril, a les 18.30 hores, es va dur a terme en la sala d’actes del Centre Cultural d’Almussafes l’acte de constitució del tercer Consell Municipal de la Infància i l’Adolescència de la localitat, l’òrgan consultiu amb el qual l’Ajuntament, a través del seu Regidoria d’Infància, cerca donar veu a aquest col·lectiu.

Durant la cerimònia pública, el grup de 31 regidors i regidores triats per l’alumnat dels tres centres educatius almussafenys per a formar part d’aquest grup van recollir de mans de l’alcalde, Toni González, i la regidora d’Infància i Adolescència, Belén Godoy, l’acta que els acredita com a integrants del mateix i un kit de treball compost per un bossa, dessuadora i llibreta.

Davant la presència de les autoritats, les famílies, les persones representants dels equips directius dels CEIP Almassaf i Pontet i l’IES i dels integrants del ple del consell, tots i totes van expressar públicament el motiu pel qual han decidit involucrar-se en aquest projecte, que porta com a lema ‘Ací Fem Poble’ i que inicia un període de dos anys de trajectòria en el qual els membres del consell es reuniran, prendran acords que posteriorment traslladaran a l’Ajuntament i participaran en una gran quantitat d’activitats que també els serviran per a culturizarse i divertir-se.

“Sens dubte, el consell de la infància és un òrgan prioritari i essencial per al creixement de la nostra societat i la millora del nostre poble. De fet, la opinió, les necessitats, les prioritats i els drets de la infància formen part integrant de les nostres polítiques, programes i decisions públiques, apostant per un estil de govern i una gestió urbana participativa i capaç de garantir a la ciutadania més jove el ple gaudi dels seus drets”, va destacar Toni González durant el seu discurs de clausura de l’acte públic.

El president de l’executiu i l’edil d’Infància els van rebre mitja hora abans de l’inici de l’acte a la casa consistorial per a donar-los l’enhorabona i convidar-los a signar en el llibre d’honor de l’Ajuntament

Components

“L’òrgan consultiu incorpora a nous regidors i regidores i integra, així mateix, a alguns membres que renoven els seus càrrecs, ja que els dos anys de trajectòria del segon consell han sigut realment complicats donada la situació sanitària que ens ha afectat i a conseqüència d’això molts dels objectius i iniciatives previstes no s’han pogut materialitzar”, va explicar Belén Godoy durant el seu discurs d’obertura d’un acte en el qual tres dels integrants del consell van exercir de mestres de cerimònia.

Pablo Rodrigo Gea, Sofia Penno Ferrando, Chloe Rubio Garrido, Gorka Sánchez Higuera, Lucia Cadenas Colomer, Daniel González Pérez, Emma Cadenas Colomer, Noumidia Bahri, Enzo Martínez Plaza, Marina Girona Gil, Pau Soler Alemany, Carla Iborra Lasa, Juan Caro Quiles, Lia Silva Vilaplana, Nicolás Alepuz Baldoví, Inés Cadenas Colomer, Melissa Victoria Feitosa Da Silva, Ian Martínez Rosa, Aitor Gutiérrez Rubio, Marc Carreres Magraner, Ana María Gòmez Fernández, Quique Gómez Fernández, Eric Ramón Senón, Joan Gallart Alepuz, Alejandro Añó Montaño, Julia Soldevila Caballé, Álvaro López Sales, Álex Martínez Ribera, Jimena Ruiz Rodríguez, Martí Navarro Albuixech i Naomi Reina Silvestre Smidrina són els actuals consellers i conselleres de la infància i adolescència d’Almussafes.

