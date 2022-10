Conveni Nou Mestalla

L’Ajuntament fixa les bases del conveni amb el València CF per acabar el Nou Mestalla

L’equip de govern comença a posar en comú els requisits que ha de complir l’estadi: aforament de 70.000 persones, coberta amb plaques fotovoltaiques i un poliesportiu “de qualitat” per a Benicalap

L’alcalde de València, Joan Ribó; la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament i Renovació Urbana, Sandra Gómez; el vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo; la regidora d’Espai Públic, Lucía Beamud, i el regidor d’Hisenda, Borja Sanjuán, s’han reunit este matí per establir les bases que regiran el nou conveni amb el València CF per finalitzar l’estadi de l’avinguda de les Corts Valencianes. Els representants de l’equip de govern han assegurat “plena sintonia” a l’hora de fixar “les màximes exigències” que han de respectar les obres del Nou Mestalla: aforament de 70.000 persones, instal·lació de plaques fotovoltaiques en la coberta i un poliesportiu “de qualitat” per al veïnat de Benicalap.

En concloure la trobada, Sandra Gómez ha manifestat que “davant un incompliment no és moment de començar una espècie de regateig de rebaixes”; al contrari, “quan algú incomplix s’ha de ser més exigent amb ell”. En eixe sentit, ha destacat “la necessitat de desblocar el poliesportiu de Benicalap, perquè els veïns i les veïnes porten massa temps esperant-lo”. Per això, la vicealcaldessa ha anunciat que “serà el mateix Ajuntament qui desenvolupe les instal·lacions esportives del barri prèvia exigència de finançament empresa”

Per la seua part, Lucía Beamud s’ha referit a les tres “claus” en què descansarà la redacció del nou acord amb el València CF. D’una banda, capacitat de 70.000 persones. D’altra, “un poliesportiu en condicions com es mereixen els veïns i veïnes de Benicalap”. A més, “en un context d’emergència climàtica i pujada dels preus de l’electricitat”, es reclama la col·locació de plaques fotovoltaiques en la coberta del recinte per tal de “servir per a una comunitat energètica local”.