Creu Roja Espanyola està treballant en un pla de resposta a tres anys davant els efectes de la DANA

Creu Roja Espanyola ha posat en marxa un Pla de Resposta per a fer front als efectes de la DANA, amb l’objectiu principal de contribuir a la recuperació i el benestar físic, emocional i social de les persones i comunitats afectades.

Aquest pla tindrà una execució continuada en els pròxims tres anys i constarà de tres fases: resposta immediata, recuperació i enfortiment i resiliència.

La fase de resposta inmediata, en què s’ha estat treballant des de l’inici de la catàstrofe, se centra en la distribució d’aliments, medicació i béns de primera necessitat, així com l’atenció sanitària, la intervenció psicosocial i la neteja d’espais públics i habitatges, entre d’altres.

La segona fase té com a meta principals el manteniment de les accions de resposta fins al restabliment de la normalitat, amb l’acompanyament i derivació a recursos o en ajudes davant l’atur i processos de noves oportunitats laborals, així com el suport als negocis en la seua reconstrucció. Finalment, la tercera fase busca enfortir la prevenció i resposta davant emergències, tant a nivell comunitari com institucional.

Fins ara, Creu Roja ha realitzat més de 216.000 assistències, allotjat prop de 4.000 persones i distribuït quasi 33.000 kits d’higiene i 3.200 mantes des de 28 punts de distribució, gràcies a la mobilització de més de 4.800 voluntaris. Els pròxims passos inclouen ajudar 60.000 persones amb un pressupost inicial de 20 milions d’euros. La crida d’ajuda ha recaptat fins ara més de 73 milions d’euros entre particulars, empreses i fundacions, que aniran destinats íntegrament a l’execució d’aquest pla a tres anys.