Crisi en el Partit Popular d’Amparo Folgado: el 30% dels regidors li dimiteixen en la seua trajectòria política

Els socialistes valoren la renúncia de Maroto com “un clar símptoma d’un govern sense idees i esgotat en tan sols un any de gestió”

Els mitjans de comunicació donaven ahir la inesperada notícia de la renúncia d’un dels pilars de l’equip de govern de Torrent.

El Partit Popular de Torrent s’enfronta a una crisi interna sense precedents des que Amparo Folgado va assumir el seu lideratge com a candidata del partit en les eleccions de 2015.

I és que, des de l’inici de la seua trajectòria, un 30% dels regidors han entregat la seua acta, la qual cosa equival a cinc regidors sota el seu comandament, ara el primer en govern.

En aquesta cascada de dimissions, l’últim a abandonar el vaixell ha sigut Pepe Maroto, el fitxatge estrela del PP de les eleccions de 2023, qui va presentar la seua dimissió ahir. L’eixida de Maroto ha causat un gran enrenou en el si del partit i ha sigut rebuda amb sorpresa per molts, donat el seu paper destacat en la campanya electoral i, segons semblava al principi de legislatura, ser l’home fort de Folgado en la gestió municipal.

El número 3 de la llista del PP al maig de 2023 se suma a una llarga llista de regidors que han entregat la seua acta a la líder del PP de Torrent, en moltes ocasions per les seues diferències amb la mateixa Folgado: Nacho Carratalá, Jorge Planells, Marisa Martínez, Javier Noguera i, des d’ahir, Pepe Maroto.

Segons publiquen hui alguns mitjans de comunicació, i malgrat que la versió oficial eren uns problemes de salut de Maroto, des del si de l’equip de govern de Folgado han filtrat que la seua marxa es deu a la insatisfacció amb el treball realitzat per l’Ex Director Territorial de la CAM i a les crítiques i pressions de l’entorn de Folgado, que l’acusaven de cobrar més per dietes que la pròpia l’alcaldessa del PP.

El PSOE de Torrent ha reaccionat a la dimissió, agraint públicament el treball i la dedicació de Maroto durant l’últim any, d‘igual manera que li desitgen tot el millor a la seua substituta, Adelina González. No obstant això, els socialistes han interpretat aquesta renúncia com “un clar símptoma d’un govern sense idees i esgotat en tan sols un any de gestió”.

Aquesta línia, el portaveu del Grup Municipal Socialista, Andrés Campos, ha matisat que “Amparo Folgado ha demostrant en aquest any ser incapaç de dirigir un gran vaixell com és Torrent. Els torrentinos i torrentinas assistim atònits a com la nostra capitana navega a la deriva amb una tripulació esgotada i poc convençuda dels vaivens del seu líder que, de seguir aquest rumb, lamentablement acabarà per afonar-nos a tots”.

Aquesta situació deixa al PP de Torrent en una posició complicada, amb la necessitat urgent de reorganitzar el seu equip i recuperar l’estabilitat interna no sols en el si del Grup Popular, sinó amb el seu soci de govern Vox.

Totes dues formacions han demostrat diferències no sols a nivell nacional sinó també local. Aquestes desavinences entre PP i Vox han acabat per reflectir-se en la gestió del dia a dia de la ciutat, com han vingut denunciant els socialistes en nombroses ocasions, i que s’ha reflectit en alguna Junta de Govern Local en la qual Vox acusava a Folgado d’una gestió opaca i et prendre “dreceres no previstes legalment”, i que ha acabat per acabar perjudicant a tots els veïns i veïnes de Torrent amb actes històrics suspesos o ajornats, factures a proveïdors sense pagar durant mesos i mesos, impagaments de beques a famílies i esportistes o, recentment, en el retard injustificat de l’obertura de la piscina del Vedat.