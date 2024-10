Cristina Mora presenta en la Filmoteca Valenciana la 41a edició de Quartmetratges, que incrementa un 30% els curts presentats

· S’han presentat 74 curts i 50 guions al qual és el festival de curts referent en la Comunitat Valenciana, que se celebrarà de l’11 al 19 d’octubre

· Es pot veure una vintena de pel·lícules de manera gratuïta, amb diverses sessions programades per a persones amb discapacitat auditiva i visual

L’alcaldessa de Quart de Poblet, Cristina Mora, ha presentat en la Filmoteca Valenciana la 41a edició de Quartmetratges, el festival de curts referent en la Comunitat Valenciana, al qual s’han presentat 74 curts i 50 guions. Han sigut seleccionades 20 obres per a la secció oficial: 4 curts d’animació, 3 documentals i 13 pel·lícules de ficció. Set d’ells són curts en valencià, l’edició en la qual major nombre d’obres s’han presentat en la nostra llengua.

Mora ha estat acompanyada pel director general del Institut Valencià de Cultura, Álvaro López-Jamar, els dissenyadors de Granissat Estudi Creatiu, responsables de la identitat gràfica de Quartmetratges, Lluis el Campello i Claudia Kjolner, i el director artístic del festival, Ramón Alfonso.

L’alcaldessa ha assenyalat que “és un orgull estar presentant aquesta 41a edició perquè suposa l’èxit d’una iniciativa municipal que comencem amb molta il·lusió i que hem sigut capaces d’aconseguir un festival amb entitat i amb identitat pròpia, la qual cosa no ha sigut una tasca senzilla, però que ha sigut possible gràcies al suport d’institucions com l’Institut Valencià de Cultura”. Cristina Mora ha afegit que “en aquesta edició, a més, volem fer un pas més enllà i les sessions del dijous, 17 d’octubre, estaran adaptades per a persones amb discapacitat auditiva i visual, la qual cosa suposa un pas molt important perquè Quartmetratges siga també un espai d’oci integrador”.



Per part seua, el director general del IVC, Álvaro López-Jamar, ha assenyalat que “ens satisfà que Quartmetratges puga presentar un altre any més la seua programació en La Filmoteca Valenciana, perquè és el festival degà del gènere del curtmetratge en la Comunitat Valenciana i l’únic dedicat exclusivament al curt valencià.”

López-Jamar també ha indicat que “Quartmetratges ha sigut una excel·lent plataforma de promoció de guionistes i cineastes valencians i valencianes durant més de quatre dècades, no sols per les seues projeccions, sinó també pel concurs de guions.”



Un zoótropo, nova imatge d’un festival que incrementa la participació



Durant la roda de premsa s’ha presentat el cartell del Festival, dissenyat pels artistes de Granissat Estudi Creatiu, responsable de la imatge de Quartmetratges, Lluis el Campello i Claudia Kjolner. La nova imatge és un cartell en moviment que s’ha creat, precisament, partint de la vinculació de l’inici de la imatge en moviment, els primers curts i imatges animades amb el moviment del zoótropo (aparell que en girar produeix la il·lusió que es mouen unes figures dibuixades, a causa de la persistència de les imatges en la retina) com a concepte amb imatges de la cultura, tradició, esport… en definitiva, l’essència de Quart de Poblet.



A aquesta 41a edició el Festival s’han presentat 74 curtmetratges, la qual cosa suposa un increment del 30% respecte a l’edició anterior, dels quals s’han seleccionat 20, i 50 guions, un 43% més que en 2023. El festival porta 36 anys premiant guions en paral·lel al concurs de curtmetratges, com un acte de reivindicació de l’escriptura de guió. Molts dels textos premiats han participat després en el festival com a curtmetratges, la qual cosa indica que Quartmetratges és una eficaç plataforma per al desenvolupament no sols dels projectes, sinó també de cineastes.

Diverses sessions per a persones amb discapacitat auditiva i visual



El festival Quartmetratges s’iniciarà el divendres, 11 d’octubre, amb una Gal·la Presentació en la qual l’humorista Jesús Manzano posarà el seu toc d’humor en el Centre Cultural El Casino.

El dissabte 12 d’octubre, a les 18.00 hores, en el Auditori Vaig moldre de la Vila es projecta el llargmetratge valencià ‘La Casa’ d’Alex Montoya, premi del públic del 27é Festival de Màlaga i Premis

El dimarts 15 d’octubre, a les 19.00 hores, en el Centre Cultural El Casino està prevista la projecció dels curts del concurs ‘Curts per mòbil’ de l’Àrea d’Igualtat de l’Ajuntament i del curtmetratge realitzat per l’alumnat del Projecte Europeu Cinema i Acció de l’Àrea de Joventut.

El dimecres 16 d’octubre, a les 19.00 hores, en el Centre Cultural El Casino es podran veure els curts ‘Deliver Em’ de Joecar Hanna-Zhang; ‘HDA (Històries d’amor)’ de Javier Artigas; ‘Blau meteor’ de Marta Guillén, i ‘Romanç i destrucció’ de Honorato Ruiz. En la sessió de les 20.00 hores, ‘Intercanvi’ d’Alberto Evangelio Ramos; ‘Els amants’ de Joan Vives Lozano; i ‘Troleig’ de Luis Alberto Pérez Cuevas.

El dijous, 17 d’octubre, a les 19.00 hores, en el Centre Cultural El Casino es projectaran els curts ‘El pisito’ de Claudia García: ‘Aquest és el diari no tan secret de Raquel’ de Raquel Agea Ramos; i ‘Morir abans de morir’ de Jesús Lacorte. Una hora més tard, a les 20.00 hores, els curts d’animació ‘Felina’ de María Lorenzo; ‘Mortelli, un cas perdut’ de Ben Fernández; ‘Periquitos’ d’Alex Rey, i ‘Gilbert’d’Arturo Lacal, Alex Salu i Jordi Jiménez. La peculiaritat de les sessions d’aquest dia és que seran totalment accessibles per a persones amb discapacitat visual i auditiva.

El divendres, 18 d’octubre, a les 18.00 hores, en el Centre Cultural El Casino se serà el torn dels curts ‘Per a mamà i per a tu’ d’Antonio Ledesma; ‘Ruth’ de Sonia Martí Gallego, i ‘Xicotet’ de Meka Ribera i Álvaro G. Company. En la sessió de les 19.00 hores es projecten ‘En rècord de Lupi’ de Sils Mare; Per al que ens queda en el convent’ d’Ángel Quel, i ‘13 (Tretze)’ de Mariam Zelaia.

De manera paral·lela al festival, el dissabte, 19 d’octubre a les 12.00 hores, a la Biblioteca Pública Municipal Enric Valor se celebrarà el taller infantil ‘Monstres de pel·lícula’ organitzat per Lluminària, Art i Aprenentatge.

La gala de clausura amb el lliurament de premis se celebrarà el dissabte, 19 d’octubre, a les 19.30 hores, en el Auditori Vaig moldre de Vila, en un acte conduït per l’artista Pepa Cases.

En definitiva, entre l’11 i el 19 d’octubre se celebra enguany la que s’ha convertit en una de les grans cites del cinema valencià, pedrera de grans professionals que des de Quartmetratges han fet el salt als Premis Goya, bé com a guanyadors o bé com nominats a emportar-se l’estatueta.

L’Ajuntament de Quart de Poblet compta amb el suport a Quartmetratges de l’a Conselleria d’Educació, Cultura, Universitats i Ocupació, a través del Institut Valencià de Cultura, i també de l’àrea de Cultura de la Diputació de València.