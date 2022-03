L’Auditori de la Casa de Cultura ha sigut testimoni d’excepció del lliurament dels premis als monuments fallers de 2022 per part de l’Ajuntament de Burjassot.

De mans de l’Alcalde de Burjassot, Rafa García, de la Regidora de Falles, Estefanía Ballesteros i del President de l’Agrupació de Falles, Iván Heredia, Cristóbal Sorní- Maestro Fernando Martín, en monuments grans, i Mariano Benlliure- Acequia Tormos, en monuments infantils, s’han alçat amb el primer premi en Categoria Especial, sent amb això les dues millors Falles de Burjassot.

En el cas dels monuments infantils, el segon dels premis d’especial ha sigut per a la Falla Mendizábal, el tercer per a la Falla de la Plaça del Pouet i el quart per a Cristóbal Sorní- Maestro Fernando Martín.

Amb el que respecta als monuments grans, després de la victòria de Cristóbal Sorní, el segon premi ha sigut per a la Falla Mendizábal, el tercer per a la Falla Espartero, tancant la secció especial, amb el quart premi, la Falla Nàquera- Lauri Volpi.

A més dels premis als monuments fallers, també s’ha fet lliurament dels premis atorgats pels jurats de Cavalcada i Il·luminació, el Premi Vicente Alonso Curats “Vicentín” i els premis que atorga l’Entitat Cultural Valenciana El Piló.

