Crítiques a la discriminació de la Comunitat Valenciana en les ajudes post-DANA

Diversos sectors polítics han denunciat la falta de suport del Govern central als afectats per la DANA a la Comunitat Valenciana

Contrastant aquesta situació amb l’arribada de 300 milions d’euros en transferències directes a Catalunya per a la millora de Rodalies.

Discriminació en les ajudes

Mentre que la Comunitat Valenciana no rep ajudes a fons perdut per a la reconstrucció després de les inundacions, el Ministeri de Transports destinarà 184,6 milions d’euros per a la xarxa ferroviària valenciana, una quantitat inferior a la injecció que es farà a Catalunya.

A més, l’absència d’ajuda financera per a la restauració de la xarxa de Metrovalència, amb un cost estimat de 100 milions d’euros, posa de manifest el que molts consideren una política de prioritats desiguals.

Infrafinançament històric

La xarxa de Rodalies valenciana arrossega dècades d’infrafinançament, i des de la Comunitat es reclama un pla que no només recupere la situació prèvia a les riades, sinó que inverteixi en una veritable millora i modernització.

Exigències de transparència

Sectors polítics demanen a la ministra Diana Morant i a la delegada del Govern una explicació sobre la manca de transferències directes per als valencians i qüestionen la percepció de ciutadans de “primera” i “segona” al territori espanyol.

Necessitat de solucions reals

La Comunitat Valenciana reclama fets concrets i inversions que garantisquen la reconstrucció i el suport als municipis afectats, destacant la necessitat d’una resposta justa i equilibrada davant les conseqüències de les riades.