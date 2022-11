Vidal: “Com solem dir en Cs, abans d’invertir en noves zones verdes, cal cuidar i mantindre les que ja es tenen”

El portaveu de Ciutadans (Cs) Alzira, Miguel Vidal, ha sol·licitat a l’ajuntament “adequar el camí al costat de les Cases dels Clergues a la vall de la Murta”.

Concretament, ha detallat Vidal, “el tram on es realitzaven els tallers d’hivernacles està brut, hi ha restes de canonades, plàstics, barres d’aluminis, i fins i tot un tractor”. Igualment, ha criticat, “part del tram de la senda cap al Cavall de Bernat està intransitable”.

Per a Vidal, “açò és un exemple més que les zones verdes estan deixades i no es mantenen”. Per això, ha defensat, “com sempre reivindiquem en Cs, abans de fer noves zones verdes, cal cuidar les que ja tenim”