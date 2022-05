Aledón: “El consistori ha de fer complir les ordenances municipals; no és de rebut que alguns veïns es plantegen mudar-se davant les molèsties”

La regidora de Ciutadans (Cs) Alzira, Clara Aledón, ha demanat a la regidoria de Seguretat Ciutadana que “faça complir, a través de sancions, les ordenances municipals per a previndre així el soroll nocturn en la pista esportiva contigua al parc de les Basses”.

“Cs se suma a aquesta denúncia del veïnat, que està suportant des de fa temps música a altes hores de la nit i escàndols en les hores de descans”, ha assegurat Aledón, alhora que ha recordat que “aquest tipus d’instal·lacions són per a la pràctica esportiva dins d’horaris que no generen molèsties”.

Per a l’edila de la formació liberal, “no és de rebut que hi haja veïns que s’estiguen plantejant canviar d’habitatge perquè l’Ajuntament és incapaç de solucionar aquest problema que ja ve des de lluny en el barri”. “Lamentablement, encara que ha sigut denunciat davant la Policia Local en reiterades ocasions no s’ha fet res”, ha criticat.

