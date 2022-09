El sindicat insta Conselleria que cobrisca la totalitat de les vacants que queden i les baixes en els centres en el procés del pròxim dia 6

El sindicat CSIF exigeix a Conselleria d’Educació que en l’adjudicació prevista per a el pròxim dia 6 cobrisca totes les vacants que queden sense adjudicar i les baixes existents. La central sindical considera prioritari dotar als centres docents del personal i dels mitjans necessaris perquè puguen iniciar el curs escolar el dilluns 12 en les condicions adequades.

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) assenyala la importància d’aquesta adjudicació, especialment en un curs en què les plantilles perden efectius al no prorrogar-se els recursos covid i amb la implantació, en els centres que l’aproven, dels àmbits. Tots dos factors suposen un canvi significatiu respecte al passat curs, que obliga a reajustaments i adaptació.

El sindicat posa l’accent en la rellevància que l’inici del curs el dia 12 es produïsca sense incidències i amb normalitat per a l’alumnat, amb docents en totes les aules. Amb la finalitat d’aconseguir-ho, recorda la importància dels dies previs en els quals s’acaben de perfilar tots els detalls, com assegurar que no hi haja classes que no puguen impartir-se per falta de docents.

CSIF destaca igualment la necessitat que la totalitat dels professionals s’incorpore als seus nous destins abans de l’inici de curs per a dur a terme tots els preparatius i adaptació en el centre i en el seu departament, de manera que el dia de l’inici de curs ja es troben amb els mitjans i en les condicions de poder oferir la millor formació possible a l’alumnat.

La central sindical també insta Educació que garantisca que tots els centres comencen el curs amb els fons de manteniment abonats, ja que aquests recursos serveixen per a afrontar el pagament de despeses ordinàries com a llum, calefacció o aigua, a més d’actuacions de conservació d’infraestructures, entre altres.