La Central Sindical Independent i de Funcionariat CSIF, ha informat sobre la falta de personal i la saturació de la Unitat de Vigilància Intensiva (UCI) de l’Hospital de la Ribera. Així mateix, han explicat que aquest departament atén l’elevada xifra de 1.500 usuaris a l’any. El sindicat reclama amb urgència més personal per atendre als pacients, a més de transmetre el malestar que viu el personal.

En paraules del Delegat Sindicat de CSIF de la Ribera, Víctor Borredá, ·el personal només reclama els recursos necessaris per tal de donar un tracte digne als pacients”. Borredá sentència en les seues declaracions que, des del seu sindicat, exigeixen reforçar amb immediatesa la plantilla d’un departament tan important.

Des de CSIF apunten que la manca de personal es plasma en ràtios de professionals, per pacient, elevades o en torns d’infermeria sense totes les places cobertes, a causa de la falta de contractació del nombre de professionals necessaris. El sindicat assenyala que, malgrat aquesta qüestó, Conselleria no ha creat places noves per aquesta UCI d’entre les 6.000 que ha anunciat per enguany.