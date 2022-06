CSIF urgeix a Conselleria a garantir la seguretat del personal sanitari després de l’atac en un centre de salut de Torrent

El sindicat explica que una pacient va trencar els cristalls d’una vitrina amb una llitera en el punt d’atenció continuada i exigeix mesures a Sanitat després d’aquesta nova agressió

El sindicat CSIF urgeix a Conselleria a garantir la seguretat del personal de sanitat, sobretot en els recintes d’atenció primària. A l’agressió ja denunciada pel sindicat en el centre de salut de Beniopa, a Gandia, se suma una altra recent en el punt d’atenció continuada Pintor Ribera, a Torrent. CSIF alerta de “la situació insostenible”.



La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF), davant aquest nou episodi d’agressions, ha presentat hui per registre d’entrada un escrit davant Gerència de l’Hospital General en el qual urgeix a dotar de vigilants de seguretat als centres de salut d’aquest departament, del qual forma part Torrent, dur a terme campanyes de conscienciació a l’usuari amb lemes com ´cuida a qui et cuida´ o reforçar plantilles.

La central sindical explica que l’agressió en el PAC de carrer Pintor Ribera de Torrent es va produir quan una pacient va entrar en consulta i, després d’espentar al seu pare, actue amb agressivitat contra el facultatiu que li atenia. Aquest va aconseguir portar-la a la sala de vitals i que s’acomodara en la llitera. No obstant això, la pacient es va alçar, va bolcar la citada llitera i va trencar els cristalls de la vitrina.



El sindicat continua relatant que la pacient va prendre del sòl diversos cristalls i es va encarar al personal d’infermeria que era a la sala per a atendre-la. Una de les treballadores, saltant per damunt de la llitera, va aconseguir escapar i cridar a agents del Cos Nacional de Policia, que es van personar en el recinte i van poder reduir a la pacient en aquest fet que va ocórrer a la fi de la setmana passada.



CSIF urgeix a adoptar mesures davant “la situació insostenible per a una plantilla exhausta i saturada de treball, amb escassetat de mitjans i que viu amb la tensió permanent de poder patir una agressió en l’exercici de la seua labor professional”. El sindicat ja va denunciar al març l’atac patit per una doctora a Alzira; el mes de maig passat va alertar de l’agressió a dues auxiliars administratives en el centre de salut de Beniopa, a Gandia, i ara avisa d’aquest nou succés a Torrent.



La central sindical, que està duent a terme protestes cada divendres davant el centre de salut de Beniopa des de fa dues setmanes per a reclamar mesures de protecció, insta Conselleria de Sanitat a “deixar de mirar cap a un altre costat i a vetlar d’una vegada per la salut i seguretat dels seus professionals, que l’estan donant tot i en lloc de millorar la seua situació pateixen l’abandó per part de l’Administració”.

CSIF, en un escrit registrat hui amb caràcter d’urgència davant Gerència del departament Hospital General de València, ha insistit en les seues demandes de vigilants de seguretat en els centres de salut i consultoris, reforç de plantilles per a millorar l’atenció a l’usuari, campanyes de conscienciació a la societat sobre la importància de la labor del personal sanitari i una avaluació de riscos psicosocials en els llocs de treball, entre altres mesures immediates.

