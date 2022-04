Cullera arribarà al 80% d’ocupació durant la Setmana Santa￼

La localitat registrarà unes xifres similars a les obtingudes en època pre-pandèmia.

Bones previsions quant a l’ocupació a Cullera de cara a aquesta Setmana Santa. La capital turística de la Ribera espera mantindre l’ocupació per damunt del 80% durant aquests dies amb el que se situaria en xifres molt pròximes a la dels anys anteriors a la pandèmia.



El sector turístic de la localitat es mostra optimista davant el nivell de reserves per a la Setmana Santa i Pasqua encara que són prudents per l’evolució de la meteorologia. En aquests moments les previsions se situen molt pròximes al 80% destacant el sector hoteler que fins i tot en algun dels dies d’aquesta Setmana Santa especialment dijous, divendres i dissabte sant, penjaran el cartell de complet.



“Les infraestructures de Cullera estan preparades per a tornar a eixes xifres de rècord de 2019 d’abans de la pandèmia i això és, sens dubte, una bona mostra que s’estan fent bé les coses. Treballem braç a braç amb l’empresariat del sector per a posar en relleu el valor de Cullera com a destinació turística”, ha afirmat la regidora delegada de Turisme, Débora Marí, qui a més ha valorat molt positivament la recuperació de l’ocupació.



Malgrat ser una època vacacional en la qual el camp predomina sobre l’oferta de platja, els atractius de la costa cullerenca fan que el turista siga fidel a acudir a gaudir d’uns dies de sol i platja.



“De nou les reserves arriben de manera majoritària de visitants procedents del centre de la península especialment de la Comunitat de Madrid, encara que enguany s’ha experimentat un increment de visitants procedents de les dues Castelles i fins i tot del nord de la península» han afirmat fonts hoteleres.



En la mateixa línia s’espera als visitants que trien l’apartament com a allotjament per a gaudir d’aquests dies de descans. “La majoria de turistes que han efectuat una reserva són de procedència nacional encara que també hi ha turistes de països com França i Alemanya, destacant també el retorn del turista britànic després del Brexit”, han indicat fonts de ASIM, l’Associació Local d’Immobiliàries.



Hostaleria esperançada



Un altre dels sectors que està esperant aquesta Setmana Santa amb els braços oberts és l’hostaleria. “No sols ens hem preparat quant a gènere, sinó que a més, com féiem en anys anteriors, hem augmentat les plantilles o en defecte d’això les hem reforçades per a poder garantir un servei com es mereixen els nostres clients”, ha afirmat el president de l’Associació d’Hostaleria de Cullera i comarca, AEHC Juan Femenia.



Turisme segur



Des de la regidoria de Turisme s’està treballant per a garantir al màxim la seguretat dels qui ens visiten. «Cullera ha estat realitzant una important labor, quant al manteniment de les recomanacions realitzades per part de les autoritats sanitàries, per a garantir una destinació turística segura”, ha afirmat Débora Marí.



Bones previsions meteorològiques



De confirmar-se les previsions, aquests dies de Setmana Santa seran majorment assolellats i amb temperatures per damunt dels 20 °C. En alguns moments podrien aparéixer alguns núvols encara que no hi ha risc de precipitacions.