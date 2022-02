Mayor: «Gestionar bé els diners públics ens permet millorar la vida de les persones»

La gestió eficient dels recursos públics que duu a terme l’equip de govern de Cullera ha permés a la localitat obtindre per sisé any consecutiu un superàvit econòmic pròxim als cinc milions d’euros durant l’any passat.



Este nou rècord aferma la bona marxa econòmica de Cullera, que malgrat els dos durs anys de pandèmia ha aconseguit resistir l’envit i no sols mantindre’s a flotació sinó impulsar el progrés d’una ciutat que presenta en estos moments les millors dades macroeconòmiques de la seua història.



«Els efectes d’un govern seriós i solvent permeten a Cullera garantir-se un període de creixement econòmic, prosperitat i justícia social set anys després del canvi que ens va permetre eixir de la nit més fosca que hem viscut en democràcia en termes econòmics i de benestar social», ha valorat l’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, després de donar a conéixer en el ple d’este dimarts les bones dades que llança la liquidació del pressupost de 2021.



En concret el consistori compta amb un romanent en tresoreria de 4.793.076 euros, és a dir, quasi dos milions més que en 2020.



«La solvència econòmica del consistori es deu a l’esforç dels veïns i veïnes de Cullera i també a la responsabilitat d’este equip de govern, que al final administra com cal els recursos dels quals disposem», ha afirmat Mayor.



«Un esforç i una responsabilitat que també ens ha permés que Cullera isca del Pla d’Ajust 11 anys abans del que es preveu, que hàgem sanejat els comptes rebaixant el deute al menor índex històric i que hàgem disparat la inversió social per habitant, i tot això congelant els impostos» ha destacat el primer edil.





Del romanent en tresoreria 1.810.000 aniran destinats a impulsar l’obra pública i les polítiques socials. D’eixa quantitat, 1.510.000 euros seran per a projectes de millora d’infraestructures i obra pública, mentre que 300.000 s’invertiran en el Pla d’Emergència Social.



Cal recordar que per a este 2022 Cullera compta amb el pressupost més social de la història del municipi amb un augment de prop del 300% de les partides destinades a polítiques socials. Una realitat que aferma a la capital turística de la Ribera com el municipi líder en inversió social per habitant de la Comunitat Valenciana i un dels cinc primers en tota Espanya.



A més en 2021 el consistori, a través de la seua borsa social, va contractar 122 persones que van treballar en diferents àrees i accions de la ciutat.

Més informació de noticies al nostre Periòdic Valencià