La localitat participa per segona vegada en la Fira IBTM, la més important del sector a nivell nacional i una de les més rellevants d’Europa



Mayor: «Tenim tots els ingredients que fan falta per a atraure aquest tipus d’esdeveniments com a convencions, conferències i congressos, que ajuden a desestacionalitzar el nostre turisme»





Cullera participa aquests dies en IBTM, la fira de turisme MICE més important d’Espanya que se celebra del 29 de novembre a l’1 de desembre a Barcelona.

La localitat, que acudeix a aquesta fira per segon any consecutiu, assisteix per primera vegada amb la seua pròpia marca ‘Cullera Convention Bureau’. Durant aquests dies s’han tancat reunions amb companyies de tota Europa i amb empresaris especialitzats en l’organització de congressos

«Cullera té tots els ingredients que fan falta per a atraure aquest tipus d’esdeveniments que ajuden a desestacionalitzar el nostre turisme», ha explicat Jordi Mayor, alcalde de Cullera.

«El nostre objectiu en aquesta fira és recordar als que decideixen on s’organitzaran els pròxims esdeveniments i convencions, quina és l’oferta de Cullera», ha afegit el primer edil.

En concret la delegació de Cullera es reunirà a Barcelona amb DMC (destination management company), col·lectiu representant dels organitzadors de viatges de negocis, i la OPC, grup de professionals de congressos d’Europa. També amb empreses franceses, alemanyes i angleses, entre altres.

Cal recordar que des d’el mes de juny passat Cullera, a través de la seua marca ‘Cullera Convention Bureau’, forma part de la xarxa ‘Spain Convention Bureau’, que agrupa en l’actualitat a 62 destins de congressos. El seu àmbit d’actuació és el territori nacional i quant a la promoció, també es realitza a nivell internacional.



«La col·laboració públic-privada entre l’Ajuntament i les diferents empreses del sector, ens permet disposar d’una àmplia oferta d’espais on acollir i desenvolupar qualsevol tipus d’esdeveniment de negocis», ha assenyalat per la seua part la regidora delegada de Turisme, Débora Marí.



Fira IBTM

En la fira es mostrarà l’oferta de Cullera com a destí MICE en un de les trobades més importants a nivell internacional. La fira reuneix més de 15.000 professionals de la indústria de viatges de negocis i congressos.

La IBTM mostrarà les tendències de la indústria d’esdeveniments i congressos per a 2023.També s’analitzaran les últimes novetats quant a experiències per als assistents a congressos i el més innovador en formació per a encarar els desafiaments que el sector presenta.

Durant tres dies en la fira s’estableixen contactes amb clients corporatius, agències d’esdeveniments i associacions. A més, es treballa com el destí pot ajudar a construir millors negocis locals, millor marca i aconseguir connexions per a generar negoci a mitjà i llarg termini.