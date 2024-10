Cullera convoca premis a l’ús del valencià en el comerç local

La iniciativa pretén fomentar la llengua pròpia en l’activitat comercial a través de la retolació, merchandising, publicitat, pàgines web o les xarxes socials

A Cullera, el comerç en valencià té premi. I és que l’Ajuntament de la localitat premiarà als establiments que utilitzen el valencià en la seua activitat comercial.

Es tracta d’una iniciativa, cofinançada junt amb la Diputació de València, per la qual es convoquen premis a l’ús del valencià en el comerç local en aquest 2024.

La concessió d’aquests premis pretén valorar i guardonar l’ús del valencià en àmbits com la retolació d’exteriors, interiors o vehicles, la creació i gestió de pàgines web o de campanyes en xarxes socials, merchandising i publicitat, o en materials d’embalatge o papereria com bé poden ser bosses, caixes, paper d’embalar, etc.

L’objectiu, segons ha indicat el regidor de Promoció del Valencià, Àlex Morales, «és fomentar l’ús de la nostra llengua en el nostre comerç local, bé siga quan vénen els seus productes, realitzen alguna campanya de promoció o en el merchandising propi».

«A Cullera parlem en valencià, ens relacionem en valencià, pensem en valencià, ens estimem en valencià.. i també venem i comprem en valencià. El comerç local té clar que el valencià és un segell d’identitat i qualitat que connecta amb el que som», ha defés Morales.

El consistori entregarà tres premis en aquesta convocatòria. El primer premi per un import de 2.500 €, segon premi per 1.700 € i tercer premi per 1.000 euros. Les bases d’aquest es poden consultar a través de la Seu Electrònica (https://cullera.sedipualba.es/tablondeanuncios/anuncio.aspx?id=58006).

El termini de sol·licituds és fins al 28 d’octubre a través de la Seu Electrònica: https://cullera.sedipualba.es/carpetaciudadana/tramite.aspx?idtramite=18312