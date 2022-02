El consistori posarà en marxa a més altres serveis que es prestaran en cap de setmana

La ciutadania de Cullera tindrà més fàcil la conciliació familiar a partir d’ara gràcies a la creació d’una ‘escoleta matinera’ de 8 a 9 del matí. El servei es prestarà durant els dies laborables en els centres escolars.



Però no sols això. El consistori posarà en marxa una sèrie de serveis encaminats a la conciliació que abastaran també el cap de setmana a través del denominat ‘Espai Familiar d’Atenció a la Infància’, on s’oferiran activitats per als més xicotets.



D’altra banda, els dissabtes al matí s’organitzaran tallers lúdics de cuina i ciència.



Totes estes accions s’emmarquen en el Pla Corresponsables, promogut per la Secretaria d’Estat d’Igualtat i contra la Violència de Gènere del Ministeri d’Igualtat. Va dirigit a les famílies del municipi que tinguen fills o filles menors de 14 anys.



La regidora delegada de l’àrea d’Igualtat, Marta Tur, ha afirmat que la finalitat del pla és «afavorir la conciliació familiar i laboral de les famílies, amb programes i actuacions d’habilitació de serveis de cures professionals».



«És un pas més en la creació d’una societat més igualitària en la qual, especialment les dones treballadores puguen tindre eines de conciliació que milloren les seues vides i les de les seues famílies», ha afegit Tur.



Per part seua, la directora general de l’Institut Valencià de la Dona, la cullerenca Maria Such, ha assenyalat durant la reunió de treball que s’ha celebrat este matí en la seu de la Mancomunitat de la Ribera Baixa per a tractar el desenvolupament del Pla Corresponsables, que els projectes que organitzen els diferents ajuntaments aniran encaminats a «facilitar la conciliació de les famílies, perquè eixa és la major de les dificultats per a les famílies que tenen menors al seu càrrec».





«El Pla va dirigit a posar en marxa recursos, serveis i programes que vagen destinats a complementar l’horari lectiu de les escoles i que puguen millorar i facilitar la conciliació familiar» ha afegit Such.



Requisits



Les famílies que poden optar a les activitats han d’estar formades per persones progenitores, cuidadores o tutores legals, empleades o que estiguen rebent formació d’inserció i que tinguen menors de 14 anys al seu càrrec.

Per a poder accedir a estes ajudes, es tindrà en compte de manera prioritària als següents col·lectius: famílies monoparentals, dones víctimes de violència de gènere i altres formes de violència contra les dones, dones en situació d’atur de llarga duració, dones majors de 45 anys o les unitats en les quals existeixen altres responsabilitats relacionades amb les cures.

S’estableixen com a criteris de valoració el nivell de renda i les càrregues familiars de les persones que sol·liciten la participació als serveis.

