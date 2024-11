Cullera, deu anys consecutius congelant els impostos

El pressupost municipal del 2025 superarà per primera vegada els 40 milions d’euros

Jordi Mayor: «l’eficiència en la gestió econòmica ens permet ser responsables i justos amb el nostre veïnat»

L’Ajuntament de Cullera presentarà la setmana que ve, dimarts 3 de desembre en sessió plenària extraordinària, el seu pressupost municipal del 2025 a debat i aprovació. Un pressupost que suposa la congelació dels impostos per dècim any consecutiu, tots els que ha estat Jordi Mayor al capdavant del govern municipal, i que per primera vegada superaran els 40 milions d’euros. Concretament, el pressupost municipal ascendeix fins als 42.8 milions d’euros, un 8,75% més que l’exercici anterior.

L’alcalde ha explicat que «els nostres objectius de govern no son altres que no siguen el benestar de les famílies de Cullera i el seu futur des d’un punt de vista econòmic i social, i per això en el 2025 tampoc pujarem els impostos». «Una dècada de responsabilitat, eficiència i justícia amb el nostre veïnat», ha indicat Mayor.

En aquesta línia, el primer edil ha manifestat que «front als anys del desgavell, el desastre econòmic i el deute constant dels antics governs, l’Ajuntament de Cullera ara és un referent d’eficiència i bona gestió econòmica», segons ha indicat l’alcalde Mayor.

Aquesta última dècada, el consistori ha aconseguit impulsar la inversió social, desenvolupar inversions sense precedents, generar noves infraestructures i un urbanisme innovador, prioritzar els serveis públics, apostar per un model de ciutat més sostenible i generar una programació cultural, festiva, turística i associativa com mai abans.

Símptoma d’aquest estat actual que viu la ciutat és, segons Mayor, el creixement poblacional del municipi que per primera vegada ha superat els 25.000 habitants en el padró, el que denota «la millora de la qualitat de vida a Cullera amb polítiques centrades en les persones».