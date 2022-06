El consistori estableix sis punts de repartiment de llenya al llarg del passeig marítim perquè la gent puga fer fogueres a la platja en l’espai delimitat per a això



La localitat reforça a més la seguretat en els punts clau d’aquesta tradicional celebració

Després de dos anys sense poder celebrar la nit de Sant Joan des de l’Ajuntament de Cullera es treballa per a garantir al màxim la seguretat de totes les persones que trien la platja cullerenca com a lloc on passar la nit més màgica de l’any.



«Després del parèntesi de dos anys a causa de la pandèmia, torna la nit de Sant Joan i esperem rebre a moltes persones. Tenim tot el dispositiu preparat perquè la gent puga gaudir amb la màxima seguretat», ha explicat el regidor de Platges, Salvador Tortajada.



Policia Local, Guàrdia Civil i Protecció Civil desplegaran efectius per tot el terme municipal a fi de garantir el normal transcurs d’una jornada festiva. Un dispositiu que enguany començarà abans del que es preveu, ja que en caure la festivitat de Sant Joan en divendres i tindre tot el cap de setmana de pont per davant s’espera una afluència massiva.



Es prestarà especial atenció al trànsit per a garantir la fluïdesa en els seus accessos, a més de realitzar controls de drogues i alcoholèmia. Aquest dispositiu de seguretat començarà a la vesprada del dijous en la qual s’espera l’arribada dels milers de visitants que rep a Cullera àvids de gaudir de les seues platges. En aquest sentit, a més del dispositiu de la Policia Local, la Guàrdia Civil de Trànsit reforçarà les seues unitats en la zona.



L’altre focus d’atenció serà el passeig marítim, el punt de major concentració de persones. Es tracta de mesures preventives a través de l’aplicació d’un pla d’autoprotecció que s’executa en zones de gran afluència i en el qual les autoritats locals porten treballant des de fa temps.





Fogueres només en la badia



La protecció ambiental és una altra de les prioritats de l’Ajuntament de Cullera. Per això, es continuarà prohibint l’encesa de fogueres fora de les platges de la badia. Els Cossos i Forces de Seguretat vigilaran amb especial èmfasi els arenals protegits del Parc Natural de l’Albufera.



Des del consistori es recorda que únicament estarà autoritzat l’encesa de foc a les platges urbanes, és a dir, en el tram comprés entre els edificis Torres de l’Espacio i Florazar 2 (platges de Sant Antoni iRacó).



«És una mesura que ha donat bons resultats i que té un doble objectiu: d’una banda protegir les platges naturals de l’arribada massiva de gent que puga acabar provocant destrosses en els arenals i les infraestructures; i per un altre, facilitar les labors de neteja dels serveis municipals», ha manifestat Tortajada.



Repartiment de llenya



Enguany de nou el consistori repartirà la llenya per a l’encesa de les fogueres a partir de les 20 hores fins a fi d’existències. Hi haurà sis punts repartits en el passeig marítim: accés Av Pais Valencià-Arensol, accés Caminàs, accés Font Oasi, accés c/Madrid-Posta Oasi, accés Burguer King, i accés Florazar 2.





Des de l’ajuntament recorden que no es podrà accedir a la platja ni amb vidre ni amb fustes pròpies per a evitar així la presència d’objectes punxants. Es prega a més que no es tapen les fogueres per a facilitar així la neteja de l’arena als operaris.



Dispositiu especial de neteja



A partir de les 4 de la matinada es desallotjaran les platges per part de la Policia Local i s’activarà un dispositiu especial de neteja. Els operaris treballaran per a deixar en perfecte estat de revista els arenals tenint en compte a més que arriba un llarg cap de setmana, i amb ell, s’esperen milers de banyistes.



«Demanem a totes les persones que vinguen a gaudir de les platges de Cullera durant la nit de Sant Joan que prenguen consciència que cal deixar la platja com se la van trobar, que recullen el fem que generen i no la deixen per l’arena. Cal passar-ho bé, però sense embrutar ni destrossar l’entorn natural»ha insistit el regidor de Platges.