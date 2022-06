La xarxa nacional de destins MICE ha acceptat la candidatura de la localitat durant la celebració de la seua assemblea anual celebrada aquest divendres a la Corunya

Cullera està hui d’enhorabona. Spain Convention Bureau (CB) ha admés aquest divendres, durant la celebració de la seua assemblea anual, la candidatura de la localitat per a ser membre de la xarxa.

D’aquesta manera l’Ajuntament veu confirmats tots els esforços que està duent a terme per a posicionar i consolidar a Cullera com a destinació turística de congressos amb l’objectiu de desestacionalitzar l’oferta turística.

«L’aposta per aquesta tipus de turisme contribueix a desestacionalitzar el destí, atés que les estades d’aquests grups normalment es realitzen fora de temporada, d’octubre a maig, quan les nostres xifres d’ocupació són inferiors», ha manifestat la regidora de Turisme, Débora Marí, qui s’ha traslladat fins a la Corunya per a presentar, al costat de la gerent de Turisme, Camille Poret, la candidatura de Cullera.

«A més és un tipus de turisme professionalitzat amb un poder adquisitiu mig alt, la qual cosa suposa una oportunitat dins de l’estratègia de recuperació econòmica, ja que aportarà economia i crearà sinergies molt positives no sols en el sector turístic sinó en la resta de sectors econòmics de la ciutat», ha afegit Marí.



Spain Convention Bureau



El Spain Convention Bureau és una xarxa d’entitats locals que agrupa en l’actualitat a 62 destins de congressos. El seu àmbit d’actuació és el territori nacional i pel que fa a la promoció, també es realitza de cara al territori internacional.

El turisme de negocis, aglutinat actualment sota la denominació de sector MICE (Meeting, Incentives, Conferences i*Exhibitions) no para de créixer, sent cada vegada més el nombre de localitats que aposten per potenciar aquest sector turístic.

El terme MICE fa referència al turisme de negocis en el qual s’inclou el turisme de reunions, incentius, conferències, exposicions i congressos, adquirint aquest últim una gran rellevància en els últims anys.



Cullera Convention Bureau



Cullera, a través de la seua marca Cullera Convention Bureau, compta amb totes les característiques ideals per a ser una destinació turística MICE.



«La col·laboració públic-privada entre l’Ajuntament i les diferents empreses del sector, ens permet disposar d’una àmplia oferta d’espais on acollir i desenvolupar qualsevol tipus d’esdeveniment de negocis», ha assenyalat la regidora.



Formar part de Spain Convention Bureau permetrà a la localitat aconseguir objectius com la difusió a escala nacional i internacional per mitjà de promocions i accions conjuntes dels membres; contribuir de manera estreta entre els associats mitjançant l’intercanvi d’experiències, idees i estudis, o publicacions relacionades amb el turisme i el producte, congressos, convencions i viatges d’incentius, entre molts altres.



Dins de SCB també es potenciarà la col·laboració a nivell nacional i internacional amb altres autoritats, associacions i institucions, així com amb el conjunt de les Administracions Públiques, en la definició d’objectius i d’una política turística integral a nivell nacional, en la qual l’Administració local exercisca el paper que li correspon.