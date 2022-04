Cullera estrena el ‘Ball de la Moma’ en la processó de Sant Vicent￼

La regidoria de Patrimoni Històric recupera esta tradicional dansa valenciana, típica de la processó del Corpus, per al dia gran de les Festes Majors de la localitat.

Cullera va celebrar aquest dilluns la processó de Sant Vicent, dia gran de les Festes Majors de la localitat, amb una important novetat. Després de mesos de treball per part de la regidoria de Patrimoni Històric de l’ajuntament es va estrenar el ‘Ball de la Moma’, que va ser representat per l’Escola Municipal de Tabal, Dolçaina i Danses de Culllera.



EL ‘Ball de la Moma’ és una tradicional dansa popular valenciana que forma part de la processó del Corpus, encara que també es representa en processons importants d’algunes localitats valencianes. Ara s’ha recuperat en la capital turística de la Ribera.



«Hem fet un important esforç per a poder portar el ‘Ball de la Moma» també a la processó del dia de Sant Vicent» ha assegurat la regidora de Patrimoni Històric, Amparo Jover.



«Tot va sorgir després d’unes converses amb els membres de l’Escola Municipal de Tabal, Dolçaina i Danses de Culllera. Vam decidir posar en marxa els preparatius per a poder recuperar aquest ball i incloure’l dins de la processó del dia gran de Cullera», ha explicat Jover.



Segons la titular de Patrimoni Històric «es tracta de recuperar els balls tradicionals populars valencians per a sumar-los als quals ja es realitzen en els diferents actes que se celebren en el nostre municipi».



El ‘Ball de la Moma’



El ‘Ball de la Moma és una dansa popular valenciana en la qual huit ballarins representen la lluita entre la virtut (la Moma) i els set pecats capitals o vicis (els Momos).



La música és molt senzilla, una dolçaina toca la melodia i un tabalet l’acompanya amb un ritme ternari. Es duu a terme en diverses poblacions de la Comunitat Valenciana, com València, Sueca, Gandia, Xàtiva, Ontinyent, Silla, Benetússer i des d’aquest 2022 també a Cullera.

La Virtut o Moma, personatge central de la dansa i vestida totalment de blanc, simbolitza la gràcia; mentre que els Momos, que representen els pecats o vicis, porten una vestimenta en la qual predomina el color roig i el negre, característiques de l’infern i el maligne. Cadascuna de les figures que interpreten els ballarins tenen el valor simbòlic de la lluita entre la virtut i els pecats; així també, la part final del paloteo significa el desordre i la batalla entre els vicis, per damunt dels quals guanya la virtut.

