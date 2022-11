L’Ajuntament i Aigües de Cullera invertiran un milió d’euros per a la construcció d’un nou conducte allunyat de la costa



Mayor: «Amb la construcció d’una nova infraestructura responem a la demanda històrica dels veïns i veïnes del Mareny de Sant Llorenç. Aquest projecte garantirà que, cada vegada que hi haja un fort temporal marítim, no es produïsquen nous talls en el subministrament d’aigua potable»



El Consell d’Administració d’Aigües de Cullera, l’empresa d’economia mixta formada per l’Ajuntament del municipi i Hidraqua, ha aprovat una inversió d’un milió d’euros per a l’execució d’una nova conducció que garantisca el subministrament d’aigua potable a la pedania del Mareny de Sant Llorenç. L’objectiu del projecte és acabar amb les contínues incidències que es produeixen en la canalització cada vegada que hi ha un temporal marítim extrem.

«Amb la construcció d’una nova infraestructura responem a la demanda històrica dels veïns i veïnes del Mareny de Sant Llorenç», ha assegurat l’alcalde de Cullera, Jordi Mayor.



La canonada, construïda a principis dels anys 80, està sepultada a la platja del Dosser. Els temporals marítims extrems que s’han produït els últims anys han erosionat notablement el material que cobreix el conducte instal·lat en aquesta platja, deixant-lo desprotegit enfront de les accions marítimes.



«Aconseguim fer un enganxament amb Sueca per a alleujar eixos talls de subministrament i ara el que farà Cullera serà una nova connexió amb l’objectiu de garantir el subministrament d’aigua potable a la pedania del Mareny de Sant Llorenç», ha afegit el primer edil.



«Aquesta situació ha ocasionat des de 2020 continus trencaments de la canonada que suposen talls del subministrament d’aigua potable a uns 300 ciutadans que viuen en la zona», ha explicat per la seua part la gerent d’Aigües de Cullera, Laura Gascón.



“Pel fet que el trencament es produeix durant temporals marítims forts, resulta impossible el seu accés i reparació fins que aquests temporals remeten, la qual cosa obliga en la majoria dels casos, al fet que passe un temps en el qual els veïns de la zona es queden sense aigua”, ha declarat Gascón.

El projecte contempla la creació d’un nou traçat allunyat de la costa que evitarà que la infraestructura es veja afectada pels forts temporals.

El nou conducte tindrà un diàmetre major que permetrà garantir el servei a tota la pedania. Es tracta d’una zona on la població ha crescut els últims anys durant els mesos estivals amb la conseqüent ampliació de la demanda i la pressió del cabal d’aigua en les hores punta disminueix afectant la qualitat del servei.

Actualment està en marxa el projecte de la nova infraestructura i es preveu que les obres comencen en 2023.L’actuació consistirà en l’excavació per a retirar el tub actual, la col·locació del nou conducte i accessoris, l’execució d’arquetes de registre i el posterior farcit i tapat de la zona excavada seguint en tot el procés les mesures ambientals corresponents.