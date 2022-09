L’ajuntament ha contractat 23 persones desocupades per a les tasques de neteja



Els treballadors agrícoles han llevat mala herba, tallat canyes i eliminat residus de l’entorn natural i urbà de la localitat



Cullera s’avança a la temporada de pluges amb la neteja de tot el seu entorn natural i urbà. Durant aquests mesos d’estiu 23 treballadors agrícoles han netejat tots els barrancs del municipi en el marc del programa de Conservació del Patrimoni Natural i Manteniment dels seus Equipaments Públics que desenvolupa el consistori.

«El nostre objectiu és mantindre en perfecte estat el patrimoni natural de Cullera. Amb aquests treballs de neteja que hem realitzat durant aquest estiu ens avancem a la temporada de pluges i evitem problemes com les inundacions», ha manifestat el regidor de Medi Ambient i Transició Ecològica, Bernat Escolà.

Les tasques de neteja s’han desenvolupat per tot el terme municipal, des de la zona de Sant Antoni o El Raval passant per Sant Francesc o el barri del Pou, fins a la zona de Bonavista.

Els treballadors, 20 peons i 3 capatassos que estaven anteriorment desocupats, han eliminat la mala herba i les canyes dels barrancs i han netejat també els entorns naturals del Dosser, l’Assut de la Marquesa o el far. Per a això han utilitzat dos camions per a transportar els residus i les restes de poda a l’Ecoparc, juntament amb desbrossadores i motoserres que han funcionat a ple rendiment des del 22 de juny fins al 21 de setembre per a preparar el municipi de Cullera davant les possibles pluges de la tardor.

Aquests treballs de neteja així com la contractació dels 23 operaris agrícoles a través del SEPE (Servei Públic d’Ocupació Estatal), han suposat una inversió total de 120.825 euros.