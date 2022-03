La localitat se suma a la iniciativa de la Generalitat Valenciana i inicia la recollida de productes de primera necessitat

Mayor: «Cullera és una ciutat de pau, una ciutat solidària. El poble d’Ucraïna ens necessita i estarem al seu costat»

Davant la situació tan dramàtica que està vivint el poble d’Ucraïna, l’Ajuntament de Cullera s’ha sumat a la iniciativa de la Generalitat Valenciana i a partir d’este dilluns inicia una campanya d’ajuda humanitària.



«Des de Cullera volem mostrar la nostra solidaritat amb el poble d’Ucraïna i el nostre compromís de col·laboració en les accions humanitàries per a protegir el benestar de la població», ha afirmat l’alcalde de la localitat, Jordi Mayor. «Cullera és una ciutat de pau, una ciutat solidària. El poble d’Ucraïna ens necessita i estarem al seu costat», ha afegit el primer edil.



Es tracta de recollir material de primera necessitat com a aliments no peribles, medicines, roba d’abric i productes higiènics entre altres, que després seran traslladats per part de la Generalitat Valenciana a les fronteres d’Ucraïna per a distribuir per tot el país.



Per a això el consistori ha establit diversos punts de recollida com el Centre Municipal d’Esports, tots els centres educatius de la localitat així com les 16 comissions falleres. S’ha disposat a més la nova seu de Protecció Civil com el magatzem centralitzat perquè es vagen traslladant fins allí els productes recollits.



D’altra banda l’ajuntament de Cullera ha oferit la seua col·laboració en qualitat de Ciutat Refugi per a prestar l’ajuda i acolliment necessàries a totes i tots els habitants d’Ucraïna que així ho sol·liciten. «Treballem des de fa molts anys braç a braç amb l’ONG CEAR fent costat a les persones refugiades de totes les parts del món», ha recordat Mayor.



Concentració solidària amb el poble d’Ucraïna



Precisament aquest passat divendres l’Ajuntament de Cullera va convocar enfront de la Casa Consistorial, una concentració en senyal de suport i solidaritat amb el poble d’Ucraïna. A més de la lectura d’un manifest, es va escoltar l’himne d’Ucraïna i es va col·locar una pancarta al balcó principal.