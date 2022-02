Cullera reactiva el servei gratuït d’atenció psicològica per als joves

Morales: «la pandèmia ha posat de manifest que existeix un greu problema de salut mental; són molts el joves i adolescents els que pateixen estrés o ansietat en el seu dia a dia»

A través d’un missatge amb la paraula AJUDA al whatsappJove un/a professional es posarà en contacte amb aquells que ho sol·liciten

Protegir i millorar la salut mental de les i els joves de Cullera. Amb este objectiu el consistori, a través de la Regidoria de joventut, ha reactivat el servei d’atenció psicològica per als joves i adolescents del municipi després de constatar un augment de les situacions d’estrés i ansietat en este col·lectiu després de la pandèmia.



«La pandèmia ha fet veure que existeix un greu problema de salut mental. De fet, la primera causa de mort entre joves i adolescents és el suïcidi, associat moltes vegades al bullying, però també a circumstàncies de salut mental» ha afirmat Alex Morales, regidor de Joventut de l’Ajuntament de Cullera.



Es tracta d’un servei d’atenció gratuïta molt senzill ja que la o el jove que el necessite només ha d’enviar un missatge amb la paraula AJUDA al whatsappJove de l’ajuntament (al 686 379 426). De manera immediata i anònima un/a professional es posarà en contacte i li assistirà de manera presencial o telemàtica conforme la persona sol·licitant trie.



«Des del consistori considerem que l’ajuda psicològica ha de ser un servei públic i universal amb l’objectiu que ningú deixe de rebre atenció psicològica per motius econòmics”, ha remarcat Morals.



L’any passat ja es va oferir aquest programa d’atenció psicològica gratuïta a través de la campanya ‘RE-activat’, que incloïa a més activitats esportives i culturals.





En esta ocasió, i amb l’objectiu de reforçar l’atenció dels joves i adolescents respecte a la seua salut mental, les activitats s’han programat de manera paral·lela però no dins de la mateixa campanya.

