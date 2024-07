Cullera reforça l’atenció sanitària a les platges del Racó i Dosser

El consistori ha renovat i reubicat les postes sanitàries d’ambdues platges per a millorar la seguretat dels usuaris

Cullera continua treballant per a oferir els seus millors serveis socials i sanitaris tant al veïnat com a tots els seus visitants.

En aquesta ocasió, l’Ajuntament de Cullera ha renovat i reubicat les postes sanitàries de les platges del Racó i Dosser, millorant les seues infraestructures i accés, tal com defineix la Llei de Costes i els criteris de ‘Banderas Azules’.

Concretament, la posta sanitària del Racó s’ha reubicat fora de l’arena de la platja, situada al costat de la base de serveis d’ambulància SVA i instal·lant-se una nova rampa d’accés, aigua calenta i llum. Per part del Dosser, s’ha renovat la façana exterior de la posta sanitària amb una nova rampa d’accés a aquest servei de reforç i cobertura d’urgència.

Aquest matí l’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, i el regidor de Platges i Serveis Urbans, Salva Tortajada, han visitat ambdues postes sanitàries per a conéixer de primera mà l’estat actual i ubicació d’aquests serveis sanitaris que enguany, juntament amb el servei de socorrisme, porta en marxa des del pont de maig.

Mayor ha defensat la necessitat «d’actualitzar i millorar, any rere any, com venint fent, els nostres serveis sanitaris», i ha al·legat no entendre «l’agressivitat i passivitat dels representants polítics de la Generalitat Valenciana amb Cullera, obviant la problemàtica i deixant a molts veïns i veïnes del Raval sense metges». Al mateix temps ha insistit a mantindre una reunió amb el màxim responsable de l’àrea de Sanitat a la Generalitat Valenciana.

Per part seua, Tortajada ha assegurat que «amb aquesta modificació estem adaptant-nos a les noves necessitats alhora que facilitem el treball al nostre servei de seguretat i salvament, millorant el nivell de les nostres platges en una etapa on existeix una gran afluència de persones que es mereixen els millors tractes i serveis».

En aquesta línia, l’edil de Platges ha demanat a la Conselleria de Turisme que retorne al consistori la competència directa per a licitar el funcionament dels rentapeus de les platges de la capital turística de la Ribera «per tal que el funcionament torne a ser correcte, sense retards en el servei i que ens permeta demostrar la qualitat i nivell de les nostres platges, que sens dubte són un dels principals punts turístics de la Comunitat Valenciana», ha reafirmat.

I és que l’Agència Valenciana de Turisme, que és la que s’encarrega que els rentapeus estiguen adequats per a la temporada estival, ha tingut retards amb les licitacions d’enguany, perjudicant el benestar del veïnat de Cullera i dels seus visitants, cosa que va provocar que l’Ajuntament haguera de fer front a la contractació d’una empresa perquè posara a punt el servei, que estant a càrrec de l’Agència, s’ha retardat.