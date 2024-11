Cullera representarà el 25N l’únic espectacle musical dedicat a la vida de María Jiménez

L’obra repassa la vida de l’artista, marcada per la seua permanent lluita front les adversitats personals i professionals

L’Ajuntament habilita una fila zero i destinarà el total de la recaptació a les dues associacions de dones d’Algemesí, Tyrius i Eixam Feminista, damnificades per la DANA

Les entrades poden aconseguir-se a través del web agendacullera.com o en la Casa de la Cultura

La sala d’actes de la Casa de la Cultura acollirà el pròxim 25 de novembre, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra la Dona, el musical ‘Mi mundo es otro’. Un homenatge a la vida i l’obra de María Jiménez.

Amb motiu del 25N, l’Ajuntament de Cullera ha programat un espectacle sobre la vida d’una figura icònica de la música espanyola. La vida de María Jiménez va estar marcada per la seua resistència davant les adversitats personals i professionals, convertint-se en un model de la lluita pels drets de les dones.

Aquest any, de la mateixa manera que s’ha fet des de l’inici de la catastròfica DANA, en el qual Cullera ha mostrat la seua solidaritat amb els veïns i veïnes de les poblacions daminificadas, el consistori ha acordat continuar ajudant i destinar el total de la recaptació als municipis greument afectats. En aquesta ocasió, a través de les associacions de dones de Mestresses de Casa Tyrius i de l’Eixam Feminista, ambdós de la població veïna d’Algemesí. Per a això, s’ha habilitat una fila zero, amb un preu simbòlic d’entrada de 3 euros.

‘Mi mundo es otro’, musical dirigit per Fran Antón i produït per Kiko Hernández, repassa les etapes més importants de la vida de l’artista a través de les seues cançons més emblemàtiques i compta amb música en directe, guitarra espanyola, piano i percussió.

L’espectacle està protagonitzat per quatre actrius que representen els diferents moments de la trajectòria de la cantant. Des dels seus inicis fins als seus èxits, revivint etapes relacionades amb els seus fracassos amorosos, la pèrdua d’una filla i els seus alts i baixos personals i professionals.

María Jiménez, després d’una vida de resiliència i fortalesa enfront de les adversitats, s’ha convertit en un símbol d’apoderament femení i una figura referent en la lluita per la igualtat.

L’espectacle està programat per al dilluns, 25 de novembre, a les 19.00 hores a la Casa de la Cultura, i les entrades ja es poden adquirir en la mateixa Casa de la Cultura i en en el web agendacullera.com.

No serà l’única obra reconeguda que s’ha programat a Cullera per a la jornada del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra la Dona. El mateix dia, pel matí, els alumnes de batxiller i de formació professional dels centres educatius de Cullera assistiran a la projecció del documental ‘Nevenka’.

Aquesta és una producció de Netflix que conta la història de Nevenka Fernández, qui l’any 2000 va ser la primera dona a Espanya a guanyar un cas judicial per assetjament sexual contra un polític, enfrontant-se a més a un fort judici mediàtic en una societat que encara no estava preparada per a abordar aquest tipus de qüestions.