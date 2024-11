Cullera sol·licita ajuda al Centre d’Emergències perquè les tones de canyes no provoquen un problema de salut pública

L’Ajuntament insisteix que entén que existeixen altres prioritats, però comença a ser una necessitat ambiental i de salubritat

Un dispositiu especial de Policia Local, Guàrdia Civil, Protecció Civil i Socorrisme porta dies pentinant el tram final del Xúquer i les platges cullerenques

L’Ajuntament de Cullera ha sol·licitat ajuda al CECOPI per a trobar una solució a les tones de canyes, llot, residus i restes vegetals i orgàniques que han sigut arrossegats pels efectes de la DANA en la totalitat de les seues platges. El consistori insisteix que entén que existeixen altres prioritats, però que la situació ambiental comença a ser una necessitat i problema de salut pública.

L’alcalde Jordi Mayor també ha indicat que durant aquesta última setmana s’ha muntat un dispositiu especial amb Policia Local a través de les unitats de dron i quads, de patrulles de la Guàrdia Civil, equips de Protecció Civil i el servei de Salvament i Socorrisme per a pentinar l’últim tram del riu Xúquer i la seua desembocadura, així com els quinze quilòmetres de platges a la recerca de possibles cossos o animals. «Ens preocupa, no sabem el que podem trobar», indica Mayor.

El municipi es troba envoltat pel litoral amb infinitat de canyes, restes orgàniques i vegetals, residus, i animals xicotets i grans morts, aquests últims ja han sigut retirats. De fet, l’envergadura de restes és tan gran que ha format grans plaques de canyes en totes les seues platges.

Després d’una setmana des que la tragèdia de la DANA començara a arrossegar totes aquestes canyes i residus, la situació comença a generar problemes de mals olors en la zona, sobre la població que resideix en primera línia marítima, i possibles problemes en l’estat mediambiental i de salubritat de les platges.

L’Ajuntament també ha remarcat que no es tracta d’un problema econòmic, sinó d’intendència, perquè es necessita una maquinària molt específica.