L’ajuntament comptarà amb més de 35,8 milions d’euros per al pròxim exercici



Major: «Aquesta és la nostra gestió: eficiència i rigor. Aprovem el pressupost més alt de la nostra història, el fem per huité any consecutiu dins del termini i en la forma escaient, sense pujar els impostos i fent la inversió social més gran»

Cullera comptarà en 2023 amb el pressupost més alt de la seua història, més de 35,8 milions d’euros. Aquest dimecres, durant el ple ordinari del mes de novembre, es va aprovar el projecte de pressupostos municipals per al pròxim exercici amb quinze vots a favor, tres vots en contra del grup popular i del Partit Popular, i dues abstencions dels membres de Ciutadans.



«Aprovem el pressupost més alt de la nostra història, el fem per huité any consecutiu dins del termini i en la forma escaient, sense pujar els impostos i fent la inversió social més gran», ha afirmat l’alcalde de Cullera, Jordi Mayor.



«Aquests anys han servit per a posar ordre en els comptes públics, reduint el deute del 140% al 40%, pagant els 20 milions de deute del govern anterior, sense reduir ni eliminar cap servei. Paguem a més als proveïdors en només 6 dies i invertim per a fer del nostre poble un millor lloc per a viure. Aquesta és la nostra gestió: eficiència i rigor», ha assegurat el primer edil.



Més de 35 milions d’euros



En total, els comptes presenten una previsió d’ingressos i despeses superior als 35.870.000 euros, un 6,3% més que en 2022. Es tracta, per tant, de la xifra més alta de tots els pressupostos anuals mai manejats pel consistori.



«Aquesta corporació treballa molt, ens movem, truquem a moltes portes i portem recursos al nostre poble», ha declarat Mayor.



La partida pressupostària destinada a Serveis Socials puja també per huité any consecutiu. Un increment que aferma Cullera com el municipi líder en inversió social per habitant de la Comunitat Valenciana i un dels primers de tota Espanya. I tot això mantenint els impostos congelats.



«Aquesta corporació és sensible amb la situació actual. En un moment d’extrema complexitat amb els preus disparats, continuem amb la nostra voluntat política de no tocar impostos», ha explicat l’alcalde.



«Destinem 80.000 euros a les beques transporte, els i les joves que marxen anara a estudiar compten amb una beca Erasmus de 200 euros al mes; mantenim la bossa social; cada bebé que naix a Cullera rep un xec de 500 euros, i també destinem 50.000 euros als bons comerços. Ajudem i fem costat a tots els sectors de Cullera», ha destacat Mayor.



Respecte al deute, al final de 2023 aquesta se situarà en 12 milions d’euros dels quasi 40 milions que devia l’ajuntament quan va entrar a governar l’equip de govern liderat per Jordi Mayor. «Aquest ajuntament no està endeutant al poble, al contrari, estem reduint el deute», ha conclòs el primer edil.