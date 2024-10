Cultura, música i gastronomia per a celebrar el Dia de la Hispanitat a Torrent

Gran Fira Infantil, II Edició de la Gran Fira Gastronòmica Benèfica i els concerts de JuanRa Castillo i Juananth Figueroa amb “Espanya en un Sospir” i el grup Andercovers, amb versions la música pop espanyola, serà la programació dissenyada per l’Ajuntament

El 12 d’Octubre, la ciutat viurà una vesprada repleta d’activitats per a totes les edats, amb música, gastronomia i jocs per a commemorar esta data.

El Dia de la Hispanitat, Torrent viurà una programació especial que donarà principi a les 17.00 hores en el Parc Central. Enguany la celebració es concentrarà en la vesprada amb unes activitats extenses i variades per a tots els públics.

LA GRAN FIRA INFANTIL

Els més xicotets trobaran en el Parc Central una Gran Fira Infantil repleta de jocs i activitats. Deu casetes de jocs de punteria i habilitat, pesca d’aneguets, explotar globus amb dards, mantindre el pols i col·locar bales, a més de màquina de cotó i de crispetes, martell de fira, Fotoreclam, entre altres, permetran acumular punts per a aconseguir premis.

Una vesprada plena de diversió que permetrà als xiquet gaudir d’este dia tan especial, organitzat per la Regidoria d’Infància i Família, que dirigix la regidor M. Ángeles Lerma, que ha manifestat “l’objectiu és que els més xicotets gaudisquen al màxim d’este dia. Hem preparat una gran fira amb jocs, tallers i sorpreses perquè es divertisquen, aprenguen i coneguen la importància de la nostra cultura i tradicions”.

II EDICIÓ GRAN FIRA GASTRONÒMICA BENÈFICA,

Per segon any consecutiu,Torrent celebra la seua II edició de la Gran Fira Gastronòmica Benèfica, després de l’èxit de la seua primera edició i a partir de les 20.00 hores en Parc Central, el protagonisme passarà a la gastronomia amb la Inauguració de la jornada gastronòmica, impulsada per la Regidoria de Festes. Els torrentinos podran degustar una gran varietat de plats típics de diferents regions d’Espanya i Hispanoamèrica, gràcies a diferents entitats de la nostra ciutat.

Cal destacar la participació de l’Associació de veneçolans Canaima (Asvenca), Confraria Verge del Cigne Equador, Ac Castella-la Manxa de Torrent, Centre Cultural El Quixot, Centre cultural rociero andalús de Torrent, Asociacion Amics de la Cultura Andalusa-AACA de Torrent, Associació Mèxic Hispànic Festival, Unió Extremenya de Torrent i Associació de Casa i Consumidors Tyrius Torrent.

A més de gaudir d’un autèntic viatge culinari per la gastronomia típica, en l’escenari instal·lat, comptarem amb les actuacions de les diferents associacions participants, així com amb els grups O i Dos de Torrent i el *Grup de *Balls de Torrent.

“Enguany, a més de gaudir dels sabors de la cuina espanyola i hispana, volem col·laborar amb l’Associació de Discapacitats de Torrent ADISTO. Amb cada plat que es consumisca, el preu del qual serà simbòlic, estarem contribuint a una bona causa», ha assenyalat la regidor de Festes, María Fernández.

MÚSICA PER A TOTES LES EDATS

La música també tindrà un paper protagonista en esta jornada. A les 21.00 hores, la Plaça de la Llibertat acollirà l’espectacle musical “Espanya en un sospir”, un homenatge al cançoner espanyol, amb les icòniques cobles espanyoles com a protagonistes. Una iniciativa de la regidoria d’Infància i Família, pensada especialment per als majors de la ciutat. “L’objectiu és que els nostres majors de Torrent se senten part d’esta celebració i gaudisquen d’una vetlada inoblidable amb les cançons de sempre, revivint moments especials a través de la música que ha marcat les seues vides i la nostra història”, ha assenyalat la regidor d’Infància i Família, Mª Ángeles Lerma.

Per a tancar la nit, a les 23.00 hores, el Parc Central vibrarà al ritme de la música del grup “Andercovers”, que oferirà un concert amb les millors versions de les cançons que han marcat la història del pop espanyol. Fernández ha mostrat la seua satisfacció amb l’elecció del grup «Andercovers» per a tancar la nit: “La seua música en espanyol ens transportarà a moments inoblidables de la nostra història musical”.

Amb esta programació, l’Ajuntament de Torrent busca oferir una celebració per a tots els públics, on la cultura, la gastronomia i la música s’unixen per a commemorar el Dia de la Hispanitat.