Cultura posa en marxa un pla per recuperar la Biblioteca Municipal de la Torre, molt danyada per la dana

Acció Cultural estudia l’habilitació d’una agència temporal de lectura a la Torre

El Servici de Patrimoni Històric i Artístic visita estos dies la Torre, Castellar-l’Oliveral i el Forn d’Alcedo per avaluar l’estat dels béns amb catalogació patrimonial

La Biblioteca Municipal Joan Churat i Saurí, ubicada al carrer del Castell de Cullera de la Torre, ha patit danys de consideració com a conseqüència de la dana que va afectar els Pobles del Sud el passat 29 d’octubre.

L’entrada de fang i aigua ha afectat greument la col·lecció de llibres del centre i s’han perdut uns 4.930 exemplars. També s’han registrat danys de consideració en el moblatge, els estris, les prestatgeries i els equips informàtics, que han quedat inservibles.

La Regidoria d’Acció Cultural, Patrimoni i Recursos Culturals ha aconseguit ja llevar el fang, netejar el recinte i està procedint a retirar els elements que han quedat danyats.

Des del Servici d’Acció Cultural es treballa ja en la reposició dels fons bibliogràfics, del moblatge i de l’equip informàtic del centre. Igualment, s’està estudiant l’habilitació d’una agència temporal de lectura en altres instal·lacions municipals de la Torre que es troben en bon estat amb l’objectiu de continuar prestant este servici públic.

Patrimoni històric

Tècnics del Servici d’Investigació Arqueològica Municipal (SIAM) i el Servici de Patrimoni Històric i Artístic de l’Ajuntament de València realitzen estos dies visites als béns mobles i immobles que disposen de protecció patrimonial a la Torre, el Forn d’Alcedo i Castellar-l’Oliveral amb la fi de valorar les conseqüències de les inundacions i de graduar la urgència de les diferents actuacions.

Igualment, alguns instruments musicals de la Banda Simfònica Municipal de València han quedat també afectats per la inundacions. Els instruments, que obraven en poder dels professors de la banda per a les hores d’estudi i assaig, han resultat afectats en municipis com Catarroja i Paiporta. A hores d’ara, s’estan recopilant les dades sobre el nombre exacte d’instruments danyats i la valoració dels desperfectes.