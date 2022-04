S’inicia la fase per a donar suport a les propostes presentades al procés de “co-governança”

La setena edició dels pressupostos participatius DecidimVLC, que impulsa la regidoria de Participació Ciutadana i Acció Veïnal de l’Ajuntament de València, va tancar anit la seua fase de presentació de propostes de projectes d’inversió amb un nou rècord de propostes. Des que es va activar el procés el 23 de març fins a les 00.00 d’anit 28 d’abril, un total de 1.542 propostes ciutadanes d’inversió han sigut registrades en l’eina web (https://decidimvlc.valencia.es), la qual cosa suposa més d’un 20% d’increment respecte de les presentades en l’anterior edició de pressupostos participatius, celebrada en 2020-2021.

La regidora de Participació Ciutadana, Elisa Valía, s’ha mostrat “satisfeta amb el fet que cada vegada més ciutadans i ciutadanes de València desitgen implicar-se en la millora dels seus barris o pobles”. Així, ha assenyalat que “les dades demostren que DecidimVLC és una eina útil per a la implicació de la ciutadania en la millora dels barris i pobles de la ciutat i un recolzament clar a l’aposta del govern municipal per la co-governança i pels espais de diàleg i deliberació al costat de veïnes i veïns”.

Per a Valía, “és un èxit col·lectiu que cada vegada més persones canalitzen les seues propostes de millora de la ciutat a través d’esta eina de democràcia participativa”. Així, ha ressaltat com a través del DecidimVLC “l’Ajuntament fa partícips a la ciutadania en la priorització d’inversions en els barris i pobles, i amb això el destí de 16 milions d’euros del pressupost municipal”.

Després de la presentació de propostes, des de hui la ciutadania pot donar suport a les iniciatives que li resulten més interessants. Per a secundar alguna de les inversions suggerides per la ciutadania serà necessari accedir a la web decidimvlc.valencia.es. A través d’este portal, cada persona podrà donar suport a un màxim de cinc propostes d’inversió en qualsevol dels districtes, sense necessitat que els cinc suports s’atorguen a propostes del mateix districte. El requisit per a avançar a la següent fase, la de valoració tècnica, és comptar amb un suport mínim de 30 persones, en el cas de les iniciatives dels districtes, o de 15 persones, si són proposades dels pobles.

Una vegada conclosa la fase de suports, les propostes que passen el mínim seran estudiades pels servicis tècnics del consistori, els qui comprovaran que compleixen amb els requisits de viabilitat i legalitat, a més de pressupostar el seu cost d’execució. Finalment, després d’esteestudi, que es durà a terme entre el 20 de maig i el 8 de setembre, s’obrirà la fase de votació ciutadana. Les veïnes i els veïns que ho desitgen podran votar entre el 9 i el 30 de setembre quines inversions desitgen dur a terme en els diferents districtes i pobles.

Un pressupost de 16 milions d’euros

L’edició 2022/2023 de DecidimVLC compta amb diverses novetats. La més notable, l’augment de la dotació pressupostària, que enguany ascendeix als 16 milions d’euros. A més, per primera vegada, part de l’import –3 milions d’euros– es destinarà exclusivament als barris que, per comptar amb una menor població, presenten més dificultats per a rebre projectes d’inversió.

Mitjançant l’aplicació d’un mecanisme de reequilibri territorial, l’Ajuntament de València pretén afavorir que les inversions arriben a tota la ciutadania per igual. D’esta manera, en els barris que compten amb menys d’un terç de la població del barri més poblat en el seu districte, les propostes considerades viables pel personal tècnic de l’Ajuntament podran tirar avant si són les més votades entre els barris amb menys població, és a dir, als quals se’ls aplica el mecanisme de reequilibri territorial.

