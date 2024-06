Actuacions i espectacles musicals per a tots els públics amb un destacat programa d’artistes que visitaran la localitat de l’Horta Sud durant l’última setmana de juny.

We love Queen, nits de percussió, jazz i metalls, concert infantil Sherezade, agrupacions corals, i l’audició pública de l’alumnat d’excel·lència i esforç musical d’enguany, se citaran en aquesta 27a edició del festival.

Immersa en les Festes de Sant Joan, la localitat de Massanassa anuncia la seua XXVII edició del Festival Internacional Música i Festa, un reconegut esdeveniment musical amb un destacat programa d’artistes nacionals i internacionals.

“De nou, Música i Festa torna per a posar un punt i final, melòdic, festiu i artístic a les Festes de Sant Joan. Una setmana que obrirà amb la seua música les portes de l’estiu”, expressa Paco Comes, alcalde de Massanassa. “El festival s’ha consolidat com un referent de primer ordre, no sols a Massanassa, sinó que el seu abast arriba als pobles i ciutats de la comarca, on a poc a poc ha anat fent-se lloc en el calendari musical valencià mostrant la gran diversitat d’oferta musical que el caracteritza”, afirma l’alcalde.

I és que, cada any, el Festival Internacional Música i Festa que organitza el Servei de Cultura de l’Ajuntament de Massanassa, al costat del director artístic, Vicent Campos, proposa un programa d’actuacions per a tots els gustos. Des de jazz, passant per òpera, quartets de vent, percussió, metall, cors, fins a espectacles de gran calibre musical.

Així, enguany el festival donarà principi el dimarts 25 de juny, després del tancament de les festes majors de Sant Joan de Massanassa del 24 de juny, amb un concert musical per a xiquets i xiquetes “Sherezade”, una producció del Palau de la Música de València i Contrafet Teatre.

Aquest concert s’emmarca dins de la iniciativa municipal “Benvinguts a la música”, on l’ajuntament vol acostar als més xicotets a un gènere musical que escolta en menor mesura la població infantil, unit al teatre i la cultura. Serà a les 19:30h a l’Auditori Municipal Salvador Seguí, amb prèvia invitació retirada a la Biblioteca Pública Municipal amb donatiu de 1€ per persona per a la campanya municipal Massanassa Solidària.

El 25 a la nit, a les 23:00h, tindrà lloc la primera nit en l’agradable ambient dels Jardins de la Societat La Terreta amb un concert de percussió per Amores Grup de Percussió: “Ubuntu”. Ritmes ancestrals i minimalisme proposen a la música com a llenguatge, com a forma universal d’arribar a connectar amb el Ubuntu. Amb Pau Ballester, Ángel García, Jesús Salvador, Asso Mbaye i la ballarina Elisabeth Mendy del grup La Lluna d’Àfrica. Una trobada entre músiques nascudes en èpoques i cultures diferents.

El dimecres 26 de juny, a les 19:30h a l’Auditori Municipal Salvador Seguí, es realitzarà l’audició pública de l’alumnat d’excel·lència, esforç musical i dansa de 2024, al costat dels guanyadors i guanyadores dels premis destinats a reconéixer el treball en els estudis musicals de grau elemental i professional de l’alumnat de Massanassa o que estudien en el Centre d’Estudis Musicals de Massanassa.

A la nit, a les 23:00h als Jardins de la Societat La Terreta, Spanish Brass actuarà en un concert de quintet de metalls “35”, sota els ritmes de la trompeta, la trompa, el trombó i la tuba de Carlos Benetó, Juanjo Serna, Manolo Pérez, Indalecio Bonet i Sergio Finca, un dels quintets més dinàmics i consolidats en el panorama musical espanyol.

Li seguirà el dijous 27 de juny, a les 23:00h a l’Auditori Municipal Salvador Seguí, un espectacular xou carregat de bona música en directe, energia, ballarins, actors i cantants: “WE LOVE QUEEN”, de Yllana. Les entrades ja estan disponibles a la Biblioteca Pública de Massanassa, on només es demana 1€ com a donatiu a la campanya municipal Massanassa Solidària.



El divendres 28 de juny, a les 23:00h als Jardins de la Societat La Terreta, nit de jazz amb MOVE TRIO, bastint ponts entre gèneres, amb un ampli repertori de música original, estàndards de jazz i arranjaments de composicions històriques. Amb el saxofonista, Alberto Arteta, el pianista, Iñigo Ruiz, i el contrabajista, Javier Callen.

Per a finalitzar aquesta edició, el dissabte 29 de juny a les 19:30h a l’Església de Sant Pere, Dia dels Cors, amb l’actuació de l’Agrupació Coral de Benicalap, el Cor Polifònic Sta. Cecilia de Castellar-Oliveral, i l’Orfeó Polifònic de Massanassa.



FESTIVAL GRATUÏT



Amb tot, l’Ajuntament de Massanassa convida a tota la ciutadania a vindre a gaudir de la música. Un festival gratuït, amb artistes excepcionals i reconeguts en el panorama musical i que podrem viure en aquesta localitat de l’Horta Sud, a pocs minuts de la ciutat de València.