Del 5 al 20 de març Concurs d’Instagram Falles Alzira 2022

L’Ajuntament d’Alzira, des de la Regidoria de Patrimoni, convoca una nova edició del Concurs d’Instagram de les Falles d’Alzira.

Participar és tan senzill com pujar les instantànies a Instagram utilitzant el coixinet #fallespatrimoni22

Les fotografies de Falles podran pujar-se del 5 al 20 de març, no sent admeses a concurs les fotos pujades fora de les dates assenyalades.

La millor fotografia, la que reunisca tota l’essència de les Falles d’Alzira serà premiada amb 300 euros.

“És molt important utilitzar l’etiqueta correctament, #fallespatrimoni22 per tal que les fotografies puguen entrar en concurs, de no etiquetar-se correctament les fotografies els membres del jurat no podran tindre accés a les instantànies per poder-les valorar”, assenyala Isabel Aguilar, regidora de Patrimoni.

Per a participar no cal realitzar cap inscripció i cada persona pot presentar quantes fotografies desitge, sempre dins de les dates establides i que complisquen la temàtica del concurs, les Falles d’Alzira 2022.

Totes les fotos presentades podran ser utilitzades per l’Ajuntament d’Alzira com a promoció del nostre patrimoni festiu.

Les vint fotografies finalistes de totes les presentades a concurs seran publicades en les xarxes socials de l’Ajuntament d’Alzira, una vegada els membres del jurat hagen deliberat i escollit les instantànies que opten al premi final.

«Duguem dos anys sense que tots els monuments estiguen en març al carrer, sense el característic olor a pólvora, i el imprescindible so de les xarangues, així que aplega el moment de amb molta responsabilitat expressar-nos de la millor manera que sabem fer els valencians, vivint amb intensitat la millor festa del món, les Falles, Patrimoni Immaterial Cultual de la Humanitat per la UNESCO», segons la regidora.



