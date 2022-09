Sandra Gómez destaca que estes demolicions permeten visualitzar la regeneració urbana que es produirà en una zona que estava degradada

Les obres de reurbanització del PAI d’Agustín Lara que eliminaran un dels taps urbanístics del barri d’Orriols conegut com el “forat de la vergonya” continuen avançant i este mateix matí s’ha produït l’enderrocament de totes les edificacions que donen a l’avinguda Constitució

. “Hui s’ha produït l’enderrocament de tota la façana de l’avinguda Constitució i ja es pot veure l’espai obert fins al carrer Agustín Lara. Amb esta demolició podem visualitzar la regeneració urbana que es produirà en una zona que fins ara era un punt de degradació i comprovar que la millora que experimentaran tots els veïns i veïnes que viuen tant ací com en la part d’Orriols és inqüestionable”, ha explicat vicealcaldessa, regidora de Desenvolupament i Renovació Urbana, i l’alcaldessa en funcions, Sandra Gómez, durant la visita que ha realitzat este matí als treballs que s’estan desenvolupant en el PAI. Una vegada finalitzen els enderrocaments que han començat hui, s’iniciarà el treball en el sòl i el desenrunament, alliberant l’espai lliure que ocuparà posteriorment el nou jardí.

La urbanització, a càrrec de Metrovacesa com a Agrupació d’Interés Urbanístic, suposa l’obertura del carrer Agustín Lara fins a l’avinguda Constitució, connectant també el carrer Baeza per a crear un nou tram de carrer, una zona verda de més de 850 metres quadrats i dues parcel·les d’ús residencial que albergaran dos blocs de cases. El projecte abasta una superfície total de més de 5.500 metres quadrats en un espai en el qual fins ara hi havia diferents construccions abandonades i deteriorades. En total afecta a dotze parcel·les amb construccions fora d’ordenació que hui dia suposen un tap urbanístic i que generen estrenyiments en les voreres de l’avinguda Constitució i al carrer Baeza. A més, una d’estes propietats impedeix des de fa dècades comunicar el carrer Agustín Lara amb el carrer Baeza.

L’obertura del carrer Agustín Lara permetrà dotar al barri d’una zona verda de més de 850 metres quadrats i dues parcel·les d’ús residencial de 1000 i 1700 metres quadrats respectivament. En estes dues parcel·les edificables s’alçaran dos blocs de cases de set altures, completant així les illes ja existents. Estos edificis podran albergar uns 120 nous habitatges. En l’avinguda Constitució, es recupera l’alineació de la resta de l’avinguda, ampliant així la vorera, en la qual podrà plantar-se arbrat i col·locar mobiliari urbà. D’altra banda, al carrer Baeza, en eliminar la part posterior d’estos edificis, es regularitza l’alineació del carrer, es construeix una nova vorera, i es guanyen nous espais d’aparcament, tal com ha recordat l’alcaldessa en funcions.

“Vull recordar que tot este espai de solars abandonats plens de brutícia que generaven un impacte molt negatiu seran substituïts per un gran jardí, per habitatges familiars. Estem posant el focus de l’esforç de l’Ajuntament on a nosaltres ens importa, que és en els barris, en els barris de les famílies treballadores, en aqueixa València que treballa amb molt d’esforç i que mereix que el seu Ajuntament es preocupe pels seus barris perquè siguen espais de seguretat de convivència. Barris que siguen llars públiques en els quals sentir-se segurs i confortables”, ha finalitzat.