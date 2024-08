Desarticulada una organització criminal internacional dedicada a la immigració irregular

Agents de la Policia Nacional, en col·laboració amb EUROPOL i Homeland Security, han desarticulat una organització criminal internacional dedicada a la immigració irregular i falsedat documental. Han detingut 77 persones a diverses províncies, incloent els sis líders, que han ingressat a presó. En l’operatiu, amb més de 200 agents, s’han realitzat més de 10 registres i s’han confiscat més de 500.000 euros en efectiu. L’organització operava a Espanya, Itàlia, Líbia, Bolívia i Mèxic.

La investigació, iniciada el 2022, va descobrir dues ramificacions de la xarxa: una dedicada a la immigració il·legal d’indis i pakistanesos cap als Estats Units i Canadà, i una altra a la immigració il·legal de bolivians cap a Espanya. Els migrants utilitzaven visats i passaports falsos per a viatjar, sent assistits per les agències de viatges de l’organització.