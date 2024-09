Desfilada Infantil, tradició i alegria a Quart de Poblet

El Desfilada Infantil, organitzada per l’Associació de Moros i Cristians de Quart de Poblet, ha estat un dels moments més esperats de les Festes Majors, Patronals i Populars de la localitat

Amb un ambient carregat d’alegria i entusiasme. Els més menuts han estat els protagonistes d’aquest acte on la fantasia, la música i la il·lusió han fet vibrar als quarteros i quarteres que s’han apropat per gaudir de l’espectacle.

Els nens i nenes han desfilat pels carrers de Quart de Poblet amb vestits colorits que recreaven les tradicionals comparses de Moros i Cristians, oferint un espectacle ple de vida i cultura.

Durant el desfilada, els més joves han mostrat la seva alegria i entusiasme, portant amb orgull els seus vestits de guerrers moros i cristians, recreant així l’esperit festiu de la ciutat. Aquest esdeveniment no només ha estat una expressió de la tradició local, sinó també una manera de fomentar la participació dels més joves en les festes, inculcant-los l’amor per les arrels i les costums del seu poble. Les famílies, amics i visitants s’han congregat als carrers per animar els petits protagonistes i compartir junts aquest moment de germanor.

Aquest esdeveniment simbolitza l’important paper que tenen les noves generacions en la preservació de la cultura i les tradicions de Quart de Poblet, mantenint viva l’essència festiva de la localitat any rere any.