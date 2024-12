Desmantellat un clan familiar que estafava a grans empreses i clubs de futbol per pagar subministraments domèstics

La trama va arribar a estafar 52.000 euros a 26 empreses, incloent multinacionals i equips de futbol de primera divisió.

La Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa criminal formada per un clan familiar amb base a Madrid i Ciudad Real, acusat de subscriure contractes de llum, aigua, gas i telefonia a nom de grans empreses. Les estafes ascendien a petits càrrecs dissenyats per passar desapercebuts, afectant companyies de renom com multinacionals de l’automòbil, companyies aèries i clubs de futbol.

Investigació i detencions

La investigació es va iniciar després que una cadena de supermercats detectara 38 càrrecs sospitosos en comptes bancaris. Les indagacions van revelar un total de 26 empreses afectades i van identificar set membres del clan, cinc dels quals van participar activament en les estafes.

Tres detencions a Ciudad Real.

a Ciudad Real. Dues persones investigades a Madrid.

a Madrid. Els implicats són quatre homes i una dona, d’entre 32 i 59 anys.

Danys econòmics i acció judicial

La trama va aconseguir estafar un total de 52.000 euros amb càrrecs fraudulents. Les diligències han sigut remeses al Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 1 de Moncada (València).

Les empreses afectades han sigut informades de la situació i dels seus drets per interposar denúncia. Per a més informació, poden contactar amb l’oficina de premsa de la Guàrdia Civil a València al telèfon 96 317 23 85.