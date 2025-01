Despedim al pintor Paulino Peris Guerola, una vida dedicada a l’art

El món de l’art valencià està de dol amb la pèrdua del pintor Paulino Peris Guerola, nascut a Carcaixent el 11 d’abril de 1925.

Va ser un veí apassionat per la pintura i la docència, i la seua obra va marcar una etapa de gran rellevància en la cultura de la comarca i més enllà.

Peris va iniciar els seus estudis a l’Escola Superior de Belles Arts de Sant Carles a València, on va obtenir el títol de professor de Dibuix. A més, va ser deixeble del reconegut pintor Rafel Cardells i va participar en la restauració de la Capella de la Mare de Déu d’Aigües Vives. Com a docent, va compartir el seu amor per la pintura en diversos instituts de Motril, Igualada, Oliva i Alzira.

La seua obra abasta una gran varietat de temàtiques, des del paisatge fins al bodegó, el retrat i la pintura religiosa, amb destacats cicles entorn a la Mare de Déu d’Aigües Vives i de Sant Bonifaci Màrtir, entre altres. Els seus quadres han sigut exposats a nombroses galeries d’Espanya, aconseguint reconeixements importants, com el primer premi del Concurs Provincial de Pintura “Ciutat de Carcaixent” (1972), i diversos guardons en certàmens nacionals.

Paulino Peris Guerola també va ser reconegut amb el títol de Fill Predilecte de Carcaixent el 2019 i l’Ajuntament li va dedicar la Sala d’Exposicions del carrer de Sant Llorenç.

La seua mort deixa un buit profund en l’art i la cultura de la nostra terra. L’enterrament tindrà lloc demà, 21 de gener, a les 12, a la Parròquia de l’Assumpció, on serà acomiadat pels seus familiars, amics i seguidors.

Hui després dels informatius, us oferirem un programa especial en el seu honor, on repassarem la seua trajectòria, les seues obres més emblemàtiques i el llegat que deixa en la història de l’art valencià.