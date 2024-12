Detingudes tres persones per tràfic de drogues i blanqueig de capitals

Les detencions es van produir a les localitats de València i Paiporta.

Es van confiscar 3 quilograms de cocaïna, 0,5 quilograms d’haixix, 80 grams de metamfetamina i 7365 euros.

La Guàrdia Civil de València ha detingut tres persones i n’ha investigat una altra pels delictes de tràfic de drogues i blanqueig de capitals.

Investigació i operatiu

La investigació va començar el passat mes d’agost, després de detectar-se una possible activitat il·lícita. Es sospitava que una persona, aprofitant la seua feina com a repartidor d’ous per a establiments d’hostaleria, es dedicava a la venda de substàncies estupefaents en localitats de l’Horta Sud.

Amb l’objectiu de confirmar aquestes sospites, es va fer un seguiment de l’individu i es van observar diversos encontres amb persones la professió de les quals no estava relacionada amb l’hostaleria. Aquests encontres, aparentment, consistien en passes de droga que es realitzaven a l’exterior de bars, on l’individu acudia amb una furgoneta habilitada per al transport d’ous al major. Així, es donava una aparença legal a les transaccions.

Durant la investigació, es va detectar la col·laboració de persones residents a localitats de l’Horta Sud que actuaven com a intermediaris. Aquestes persones garantien el subministrament de substàncies estupefaents per al seu propi consum alhora que obtenien beneficis econòmics.

Activitat durant la DANA

L’activitat no es va detindre després de la DANA, que va provocar greus inundacions. Els investigadors van comprovar que els consumidors van canviar tant els mitjans de desplaçament com els llocs d’encontre. Així, els passes es van traslladar a la perifèria de la ciutat de València.

Una vegada identificats tots els participants, es va sol·licitar a l’Autoritat Judicial l’entrada i registre dels domicilis on es podria amagar la droga. El 29 de novembre, es van registrar dos habitatges: un a Paiporta i un altre a València.

Detencions i confiscacions

Van ser detinguts tres homes de 48, 49 i 50 anys i es va investigar una dona de 39 anys. Se’ls atribueixen els delictes de tràfic de drogues i blanqueig de capitals.

El cap del grup que liderava l’activitat il·lícita va ingressar a presó després de la seua detenció.

Durant els registres, es van confiscar:

3 quilograms de cocaïna ,

, 0,5 quilograms d’haixix ,

, 80 grams de metamfetamines ,

, 7365 euros en efectiu.

També es van decomissar útils per al pesatge, dosificació i embalatge de les substàncies, així com els vehicles emprats per a la distribució de la droga.

Les diligències van ser entregades al Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 1 de Torrent.