El programa Projectes Intermunicipals del SARC de la Diputació de València dona suport a la participació d’Alboraia, Aldaia, Almussafes, Alzira, Benifaió, Foios, Quart de Poblet i Rafelbunyol, als quals se sumen, de manera independent, Catarroja i Sollana.

Al juliol, acolliran la residència creativa d’una companyia emergent i l’equip de Via Escènica guiarà sessions de mediació amb els Grups d’Observació, formats per veïns. Ells seran els encarregats de triar al setembre dos espectacles més del programa per a ser representats al seu municipi.

S’han elegit propostes d’art en moviment i de teatre textual amb diversos acostaments, des del multidisciplinari, la performance o la dansa contemporània. Totes formaran part de la programació de Russafa Escènica, a més de ser incloses a la xarxa de distribució intermunicipal de Via Escènica.

Fa 14 anys, un grup de joves artistes i creadors van decidir generar les possibilitats de contacte amb el públic que l’escena valenciana no els brindava en aquells moments. Així va nàixer Russafa Escènica – Festival de Tardor, una iniciativa independent, avui dia completament consolidada, amb suport institucional i que mou a prop de 5000 espectadors en cada edició.

Aquesta cita, que va començar prenent com a escenaris cafeteries, botigues, galeries d’art i altres espais no convencionals del barri de Russafa, ha presentat avui un dels seus projectes més il·lusionants, que estén el seu àmbit d’acció a tota la província de València. “Via Escènica es consolida com un ‘spin off’, agafant una entitat pròpia i oferint als creadors emergents nous llocs on mostrar el seu treball”, ha explicat la seua responsable de mediació, Marta García, a la presentació de la IV edició d’aquest programa.

La sala Alfons el Magnànim del Centre Cultural La Beneficència ha acollit avui l’anunci dels deu projectes triats i dels deu municipis que hi participen, amb representants de tots ells. La directora del SARC de la Diputació de València, Yolanda Sifres, ha mostrat la seva confiança en aquesta iniciativa: “a través del nostre programa de Projectes Intermunicipals, s’han concedit ajudes per a participar en aquesta iniciativa a vuit municipis. És una bona manera de fer costat als creadors emergents i d’afavorir una oferta cultural nova en aquestes localitats”.

Es tracta d’Alboraia, Aldaia, Almussafes, Alzira, Benifaió, Foios, Quart de Poblet i Rafelbunyol. A ells se sumen, de manera independent, Catarroja i Sollana.

Han Donat suport a la presentació d’aquesta iniciativa Conxa Villena, Regidora de Cultura, i Encarna Dolz, Técnica de Cultura d’ Alboraia; Francis López, Tècnica de Cultura d’Aldaia; Raül Martí, Tècnic de Cultura de Foios; Toni Santos, Tècnic de Cultura de Quart de Poblet; Jordi Verdú, Tècnic de Cultura d’Alzira; Mª José Girona, Tècnica de Cultura, i Jaime Wic, Regidor de Noves Tecnologies, Comunicació i Seguretat d’Almussafes i Emilia Ibáñez, Tècnica de Cultura de Benifaió; amés de Dolors Gimeno, Regidora de Cultura, i Mari Ángeles Fayos, programadora del TAC de Catarroja.

Per a l’organització de Via Escènica, el suport institucional i la voluntat dels municipis de participar (vuit d’ells repeteixen) és gràcies a com ha estat de positiva l’experiència des del seus inicis, en 2021.

VIA ESCÈNICA ACOSTA ELS PROCESSOS DE CREACIÓ ARTÍSTICA ALS CIUTADANS I ELS CONFIA LA TASCA DE PROGRAMACIÓ

Una de les facetes més innovadores de Via Escènica són els Grups d’Observació, amb els quals s’incentiva la participació ciutadana. Cada municipi convida a una sèrie de membres de col·lectius municipals (escoles d’ensenyaments artístics, associacions…). Aquests veïns entren en contacte amb la companyia emergent assignada al seu poble, on passarà almenys 15 dies de residència creativa durant el mes de juliol.

En sessions de mediació, coneixeran als artistes, els seus processos de treball i veuran com evolucionen les peces. A més, una selecció de 5 membres de cada municipi acudirà a Russafa Escènica – Festival de Tardor per a veure la resta de les peces integrades en el programa i triar dos més, que s’exhibiran en la seua localitat entre gener i juliol de 2025.

“És una acció molt completa perquè també involucra a la ciutadania en la gestió cultural, en tasques com ara la programació, entrant en contacte i valorant treballs que no són tan coneguts pel públic general”, ha explicat García, basant-se en les valoracions de municipis que ja han format part d’aquesta iniciativa en les tres edicions prèvies.

LES DEU PECES BREUS SELECCIONADES FORMARAN PART DE RUSSAFA ESCÈNICA – FESTIVAL DE TARDOR

A través del programa Via Escènica, els anomenats ‘Vivers’, les peces breus que són el senyal d’identitat de Russafa Escènica – Festival de Tardor, conserven el seu protagonisme en aquesta cita i estenen el seu espai d’exhibició a tota la província.

Per al seu director artístic, Jerónimo Cornelles, “és un pas més en la dinamització de l’escena emergent, que estat sempre el nostre objectiu primordial”. En la seva opinió, aquest programa teixeix “una xarxa de programació intermunicipal, on els artistes emergents poden mostrar el seu talent fora de la capital. I portem als espectadors de la perifèria propostes menys convencionals de les que solen arribar-los”, remarca Cornelles, ficant de relleu la creació de nous públics. Ell ha estat l’encarregat d’anunciar els deu projectes escènics seleccionats:

Com a propostes de ‘arts vives’, participen Equilibrium, de la Cia. Delio Island, acollida en residència creativa a Rafelbunyol; i V3.Globo, de Xplorateatro, acollida a Sollana. Com a proposta de dansa contemporània, la peça Nova ona, de Cia. Lucía Jaén i Paula Peña, farà estada a Foios; i la proposta entre dansa contemporània i text, Agua con sal y otras desdichas, de la Cia. Alba Navarro i Noelia Sánchez Gómez, gaudirà de la seva residència a Almussafes.

Se sumen a la programació dues propostes d’autoficció en clau d’humor: Yomiméconmigo o Ho’ponopono, de la Cia. Adrián Camacho, que acull Quart de Poblet; i Sequía, de Cia. Hacebuenohoy, acollida a Alzira.

Una comèdia romàntica, Fino qui, de Cia. Nokaut Teatre, tindrà la seva residència a Aldaia; i Ara que estic a punt d’estar més trist que mai, un text centrat en la recerca de la identitat, de la Cia. La Constant, residirà en el TAC de Catarroja.

Per a finalitzar, l’heterogeneïtat de les propostes de ‘Vivers’ es completa amb dues peces que se centren al treball amb objectes: Fast and Furius, de la Cia. Maria de Lapera, amb estada a Alboraia; i Objetuario, de la Cia. Ana Ulloa, que residirà a Benifaió.

“Són una mostra molt potent de com de diversa és l’escena emergent valenciana, amb un múscul creatiu fort i molta valentia a l’hora d’acostar-se a temes com ara la realitat biològica del cos, la comunitat queer, la solteria, la IA, els orígens o la memòria compartida”, explica el director artístic de Russafa Escènica – Festival de Tardor, qui emplaça al 2 de setembre per a conèixer la resta de la programació d’enguany.

Mentrestant, arranquen la posada en dempeus dels espectacles presentats, les experiències de mobilitat per als artistes participants i els processos de participació ciutadana que caracteritzen a Via Escènica.