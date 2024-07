En 2024, la Unitat d’Igualtat-Espai Dona de l’Ajuntament de Burjassot continua treballant en el projecte ‘Flors de Lotus’, que va iniciar l’any passat i que ha sigut creat i elaborat per l’equip de professionals d’Espai Dona (agent d’igualtat, promotora d’igualtat, psicòloga especialitzada i assessora jurídica).

Es tracta d’un programa d’intervenció psicològica, inserció social i apoderament de diferents grups de dones, usuàries d’este servici en l’actualitat o en el passat.

El nom del projecte fa referència a la flor de Lotus com a símbol de renaixement i superació, ja que el seu significat es basa en la capacitat de florir, de retraure’s i emergir l’endemà, renaixent cada dia, malgrat tot.

Així, al llarg del mes de juliol, i dins de les línies de treball que s’estan desenvolupant en este projecte, deu dones han iniciat la seua participació en un taller terapèutic de busseig que es desenvoluparà amb un total de quatre sessions: dos en piscina coberta, primer, per a adquirir les primeres nocions d’esta pràctica i dos en la mar oberta, després, per a superar el repte de completar un autèntic baptisme de busseig.

El taller està dirigit a dones que estan sent ateses per la Unitat d’Igualtat- Espai Dona i té un marcat caràcter terapèutic. La selecció d’este grup de dones ha sigut realitzat per les professionals d’Espai Dona, sobre la base de les característiques i necessitats específiques de les usuàries, tant individuals com col·lectives.

El taller està impartit per professionals de la Federació Valenciana de Busseig, amb monitors altament qualificats en l’ensenyament del busseig a col·lectius amb especials dificultats.

Alleujar símptomes o etapes d’estrés i ansietat, superar creences limitants i pors així com potenciar la confiança en les nostres capacitats i celebrar els assoliments aconseguits són beneficis que pot reportar, en este cas, la pràctica i la iniciació al busseig en la qual s’han submergit este grup de dones valentes amb ganes de superar-se a si mateixes i seguir endavant.

El projecte ‘Flores de Lotus’ va començar en 2023 amb el programa ‘Dones a Cavall’, gràcies al qual dotze dones van participar en diferents activitats amb cavalls amb l’objectiu de treballar aspectes personals, socials i emocionals.