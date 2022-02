Dia de la Dona ￼

La regidora Lucía Beamud presenta iniciatives desenvolupades per commemorar el Dia Internacional de les Dones

L’Ajuntament invita a la reflexió sobre “les diferents formes d’opressió i desigualtat que pateixen les dones”

L’Ajuntament commemora un any més el Dia Internacional de les Dones que se celebra el 8 de març. Enguany, sota el lema “Feminisme per a totes!”, ha organitzat una sèrie d’activitats “al voltant d’esta dada reivindicativa, per sensibilitzar a la població sobre la situació de desigualtat i discriminació que pateixen les dones respecte dels homes, en tots els àmbits i en totes les cultures pel simple fet de ser dones”. La regidora d´Igualtat i Polítiques de Gènere i LGTBI, Lucía Beamud, ha donat compte del programa d’actes desenvolupat des de les diferents delegacions per promoure la reflexió “sobre les distintes formes d’opressió i desigualtat”. “Hi ha tantes realitats com a dones i obstacles que estes han de superar per relacionar-se d’una manera lliure i igualitària”, ha assegurat la regidora.

La campanya “Feminisme per a totes!” introduïx el termini “interseccional” “per tal de mostrar que cal canviar les estructures de la nostra societat des d’una perspectiva feminista que tinga en compte l’experiència vital i col·lectiva de totes i cadascuna de les dones, amb identitats coexistents, com per exemple (dona i pobra)”. En este sentit, Lucía Beamud ha recordat que l’equip de govern “a més de la mirada violeta, que implica transversalitat en les polítiques d’igualtat i impregna totes les delegacions, vol promoure una mirada intereseccional, atenta a cadascuna de les diferents discriminacions que s’interposen entre elles i condicionen el desenvolupament digne de les dones”.

El cartell d’esta campanya “representa les diferents tipus de discriminacions i opressions”, i el programa d’actes, que es pot consultar a la web www.valencia.es/8m2022 inclou xarrades, espectacles, tallers i altres activitats “per tal de remoure des de diferents àmbits tots els destorbs que impedissen l’exercici igualitari de tota la ciutadania”.

L’EMT visibilitza la campanya

Lucía Beamud ha agraït “l’esforç realitzat per tots els servicis municipals per aconseguir una programació completa que es visibilitza amb 3 autobusos que recorreran la ciutat durant tot el mes vinilats amb imatges de la campanya.

El primer acte, dilluns 7 de març, al Complex Municipal La Petxina, és una taula redona que conduirà la periodista Sénia Mulayali, com a moderadora de tres veus reconegudes del feminisme interseccional:l’escriptora Anna Feixas, la periodista Lucia Mbomio i la representant de la Fundació Secretariat Gità Sara Giménez. Les tres parlaran, entre altres assumptes, “sobre les discriminacions específiques que pateixen certs grups de dones i l’estigma que suposa per a desenvolupar un projecte de viuda lliure”.

Els dies 21, 22 i 23 de març es desenvoluparan tres tallers descentralitzats a tres barris de la ciutat sobre conceptes bàsics de feminisme interseccional. Esta proposta s’adreça a persones adultes i joves que tinguen interés a apropar-se a la perspectiva afro feminista i antiracista de la realitat que viuen moltes dones travessades per estes identitats.

D’altra banda, dimecres 23 de març, al carrer Jardí de l’Ermita d’Orriols, la companyia Maduixa interpretarà un espectacle sobre experiències de dones “per explorar la identitat femenina mitjançant el joc corporal”.

Lucía Beamud s’ha fet ressò d’estes i altres activitats com ara l’homenatge a les dones de la festa amb lliurament de diplomes a cinc dones rellevants de les Falles, impulsat per la Regidoria de Cultura Festiva, que també organitza visites guiades en el Museu Faller per donar a conéixer la representació de les dones en este contenidor cultural.

En la mateixa línia, des de la delegació d’Acció Cultural, ha posat a disposició d’usuaris i usuàries de les Biblioteques Municipals una selecció de llibres relacionats amb el Dia Internacional de les Dones, clubs de lectura, tallers, exposicions i altres iniciatives culturals; i la Fundació Esportiva Municipal ha organitzat la carrera 10 km dirigida al públic femení.

Tota la informació a la web www.valencia.es/8m2022

