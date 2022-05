Dia Internacional Biodiversitat 

Segi Campllo ha destacat la necessitat de conscienciar a totes les persones en la conservació de la nostra biodiversitat

Una ruta guiada per l’Albufera i la Devesa centra la celebració del Dia Internacional de la Biodiversitat i Red Natura 2000

Un passeig amb barca per l’Albufera i un recorregut per la Devesa ha constituit la celebració del Dia Internacional de la Biodiversitat i Red Natura 2000. L’activitat ha sigut programada per a tots els públics i s’desenvolupat al llarg del matí del diumenge en un recorregut des de la Gola de Pujol. El vicealcalde i responsable de l’àrea d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha destacat la necessitat de conscienciar a totes les persones del paper fonamental que poden jugar en la conservació de la nostra biodiversitat.

El recorregut ha partit des de la gola de Pujol, en direcció al Tancat de la Pipa, àrea de reserva gestionada per les entitats de custòdia Acció ecologista-Agró i SEO/BirdLife, que han acompanyat als participants en la seua visita. Després d’un recorregut per la zona, que ha permés descobrir la gran diversitat d’ocells que trien el Tancat de la Pipa per a reproduir-se, s’ha realitzat després una ruta per la Devesa i l’Estany de Pujol, posant en relleu la importància dels hàbitats presents en l’espai protegit de l’Albufera, inclosa la part marina.

El regidor Sergi Campillo ha assenyalat que “la diversitat biològica és un bé mundial de gran valor per a les generacions presents i futures, però desgraciadament el nombre d’espècies i ecosistemes disminueixen a un ritme accelerat a causa de l’activitat humana i ja es parla que després de la crisi climàtica, aquesta serà la gran crisi a la qual s’enfronta la humanitat”. En aquest sentit el regidor ha destacat que “per això és molt important conscienciar a la població que totes les persones són responsables per a garantir aquesta diversitat biològica tan important”.

La celebració del Dia Internacional de la Biodiversitat va ser establida per les Nacions Unides per a conscienciar de la importància de preservar els recursos biològics per al manteniment de la vida en el nostre planeta, ja que ,segons dades de l’ONU, més del 80% de la dieta humana està basada en plantes i els peixos proporcionen el 20% de les proteïnes animals a uns tres mil milions de persones.

El Dia Mundial de la Red Natura 2000 se celebra cada 21 de maig commemorant l’aprovació de la directiva Hàbitats, la norma europea que va crear esta xarxa d’espais protegits, amb la intenció de conservar els principals hàbitats i espècies presents a Europa. A la Comunitat Valenciana existixen més de 127 espais declarats dins d’esta xarxa, cobrint una superfície pròxima al 40%.

Les entitats de custòdia emfatitzen “la importància de la conservació dels nostres hàbitats naturals i espècies pel seu valor intrínsec ,així com pels serveis ambientals que presten a la ciutadania, fonamentals en este context de crisi ecològica” remarquen que “és especialment rellevant l’existència d’un espai natural com a l’Albufera amb gran diversitat d’hàbitats: llacuna, marjal, bosc litoral, dunes i emmallades i hàbitats marins d’interés tan a prop d’una gran ciutat com València”.

